Тарасова рассказала, как выглядел Роман Костомаров перед госпитализацией

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Прославленный тренер исключила, что причиной недомогания фигуриста могло стать переохлаждение.

Татьяна Тарасова рассказала, что перед госпитализацией крайний раз виделась с Романом Костомаровым после Нового года. Об этом сообщает издание «ВокругТВ».

По ее словам, Роман прекрасно выглядел, отработал спектакль, а через полтора дня оказался в больнице. Татьяна Анатольевна уточнила, что фигурист немного кашлял, поэтому поцеловал ее в голову на прощание, чтобы не заразить.

Как позже оказалось, Костомаров на протяжении недели выходил на лед с высокой температурой, в том числе и на открытом катке в Ногинке при морозе в почти 30 градусов. Татьяна Анатольевна заверила, что организм людей, связанных с конькобежным спортом, привык к холоду, поэтому исключила, что причиной недомогания стало переохлаждение.

«Я на 25-градусных морозах всегда каталась, тренировалась. Это не было запретом. Мы все детство так провели. Они уже в закрытых катках тренировались, а мы в детстве на открытых. И тогда флисовых костюмов не было», — поделилась тренер.

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Российский фигурист, звезда «Ледникового периода» Роман Костомаров в коме больше недели. Медики считают, что состояние фигуриста стабильно тяжелое, если произойдет ухудшение, то это может привести к фатальному исходу. Однако небольшие улучшения все-таки есть и врачи ждут, когда антибиотики начнут действовать. Какие-то утвердительные прогнозы они не дают, но планируют отключить Романа от аппарата ЭКМО, так как есть признаки, указывающие на то, что состояние фигуриста достаточно стабильно, и его легкие смогут работать самостоятельно. Учитывая все обстоятельства, нельзя сказать точно, как болезнь отразится на общей физической подготовке спортсмена и как долго он будет восстанавливаться.

Ранее 5-tv.ru писал, какая болезнь подточила здоровье Костомарова.