«Организм продолжает бороться»: Костомарову не удается победить сепсис в легких

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Ранее сообщалось о незначительных улучшениях здоровья олимпийского чемпиона.

Жизнь Романа Костомарова, олимпийского чемпиона в танцах на льду, по-прежнему висит на волоске. Ранее выявленные у него диагнозы никуда не ушли — сохраняются и сепсис в легких, и другие проблемы. Однако, по данным агентства ТАСС, положительная динамика, хоть и небольшая, в лечении знаменитости наблюдается.

«Положительные тенденции в состоянии действительно есть, но к этому нужно относиться крайне осторожно. У Романа сохраняются сепсис в легких и другие серьезные проблемы. Все надеются, что организм продолжит бороться», — рассказал агентству источник.

О незначительных улучшениях здоровья чемпиона стало известно накануне, 19 января. На этом фоне спортсмена даже планировалось отключить от аппарата ЭКМО и сделать повторную процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации, которая позволяет поддерживать жизнь пациента за счет насыщения крови кислородом. Также известно, что впервые с момента госпитализации фигуриста смогла навестить его супруга Оксана Домнина.

Сама же фигуристка это пока никак не прокомментировала ни журналистам, ни в соцсетях. Никаких подробностей о здоровье спортсмена не сообщает его бывший партнер в танцах на льду и подруга Татьяна Навка, хоть пользователи и забрасывают ее соответствующими вопросами и выражают сожаления о случившемся. Вместе с тем, и публичные люди, и обычные поклонники олимпийской пары не сомневаются, что Татьяна по максимуму позаботилась о том, чтобы Романа лечили лучшие врачи. В больнице в Коммунарке спортсмена даже лично проведывал в начале января министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Роман Косстомаров был госпитализирован в ночь на 10 января с болью в груди. Медики диагностировали у актера пневмонию, двусторонний пневмоторакс, а позже и начавшийся сепсис в легких. Из всех поставленных спортсмену диагнозов последний больше всех вызывает опасения, по мнению экспертов, с которыми пообщались журналисты 5-tv.ru. Самое главное, отмечают они, чтобы болезнь не распространилась по всему телу. В этом случае у больного может развиться дыхательная и почечная недостаточность, при таких обстоятельствах возрастают риски умереть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие проблемы со здоровьем беспокоят звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасию Мельникову.