Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о разводе с мужем и пошла на свидание в кино

Фото: Instagram* / _iosif91

Фильм растрогал блогершу, а ее партнеру было скучно. Чем завершилась любовная встреча?

После громкого заявления о разводе звезда телешоу «Дом-2» Саша Черно пошла в кино вместе с Иосифом Оганесяном. Несмотря на конфликт, досуг партнеры продолжают проводить вместе. Об этом сообщает портал «Вокруг ТВ».

Конфликт в отношениях не помешал Черно и Оганесяну провести время вместе. Тем более они воспитывают сына Стефана, который родился два года назад.

«Кстати, мы сходили классно. Ну как мы, я. Йосенька уснул, фильм ему не очень», — написала в соцсети Александра.

Чтобы вернуть тепло и страсть в отношения возлюбленные даже возвращались на телестройку, надеясь, что их любовь под камерами заиграет по-новому. Однако ничего не изменилось, ссоры не прошли, а зрители увидели, какая напряженная атмосфера царит вокруг партнеров.

«Глобально, он — хороший человек. Во всех сложных ситуациях поддержит, будет на моей стороне, поможет. Он хороший друг. Но есть негативные вещи, которые перевешивают это хорошее. Не потому что кто-то плохой, а потому что мне так, к сожалению, больше не подходит. Я хочу быть счастливой и хочу, чтобы ты тоже был счастлив», — объяснила Саша.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезда «Дом-2» громко заявила о разводе с мужем.

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