«Бьется головой об пол»: звезда «Дома-2» Черно пожаловалась на поведение сына

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Молодая мама признавалась, что она с супругом постоянно сталкиваются с проблемами с воспитанием наследника. Но теперь у нее уже нервы сдают.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно пожаловалась на плохое поведение сына Стефана. На протяжении нескольких недель мама с двухлетним малышом болеют. Но если родительница стойко переносит плохое самочувствие, то малышу трудно справиться с неприятным состоянием. Из-за чего он стал тревожным и беспокойным.

«Он не хочет принимать никакие лекарства, он их выплевывает. Он садится на пол и начинает биться головой об пол, орать, пока его не возьмешь на руки и именно не начнешь с ним ходить», — рассказала Черно в социальной сети.

Лечение пока не принесло должного результата, и Черно решила вызвать скорую медицинскую помощь. При этом заявив, что ее нервы уже сдают.

«Это я и моя последняя нервная клетка в этом году вызывает Стефану скорую», — сообщила участница скандального телепроекта.

Поклонники, узнав о поведении мальчика, посоветовали Черно обследовать мальчика на наличие каких-либо отклонений. Возможно, наследник страдает аутизмом, заявил один из фанатов. На что 29-летняя девушка не выдержала и резко ответила на предложение.

«Проверь себя, пожалуйста», — написала Черно.

К слову, Черно достаточно часто сталкивается с критикой по вопросу воспитания наследника. Многие отмечают, что девушка практически не занимается со Стефаном, не развивает его. Ведь мальчику уже почти два с половиной года, а он до сих не разговаривает. По словам Черно, в ближайшее время она наймет для сына логопеда.

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