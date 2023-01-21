Фото: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

Политологи Юрий Светов и Иван Мезюхо объяснили истинный смысл украинского законопроекта, который позволит отбирать награды у звезд эстрады. По их словам, документ преследует две цели.

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о лишении государственных наград артистов и деятелей культуры, которых власти расценивают как предателей. Эта законодательная инициатива преследует две цели.

Первая — развитие политики по борьбе с русской культурой. Вторая — попытка отвлечь внимание от поражений на фронте. Об этом 5-tv.ru рассказали политологи Юрий Светов и Иван Мезюхо.

«Десоветизация» превратилась в «депушкинизацию»

Юрий Светов подчеркнул, что власти Украины признали то, о чем давно говорили в России. Если ранее они старались маскировать ненависть к русской культуре и борьбу с ней, то теперь не прячутся.

«Самое замечательное, что министр культуры Украины назвал весь этот процесс „депушкинизацией“. Снос памятников, ликвидация всяких следов влияния российской культуры — они с 2015 года этим активно занимаются. Вот он теперь честно признался, что речь идет не о советском. В 2015 году в их решениях говорилось о „десоветизации“ — убрать все, что напоминает о советском времени. Теперь признается откровенно, что речь идет на самом деле об уничтожении всего русского», — отметил политолог.

По его словам, неонацистский киевский режим готов идти до конца в антирусской политике, несмотря на тесную историческую связь.

«Все те претензии, о которых мы говорили, — что национализм на Украине принимает просто безумные масштабы, и с чьим мнением западные друзья никак не могли согласиться — здесь министр культуры честно и откровенно подтвердил. Говорит: мы занимаемся „депушкинизацией“ Украины. То есть уничтожением всего, что напоминает о русской культуре, наших связях, которые продолжаются тысячу лет. Все, что надо, они для этого уничтожения сделают», — подытожил Юрий Светов.

Фото, видео: PA PAVLO PAKHOMENKO / ТАСС; 5-tv.ru

Зеленский перенаправляет ненависть с себя на «предателей»

Иван Мезюхо видит одну причину регистрации в Раде законопроекта о лишении знаменитостей госнаград за мнение — киевский режим стал авторитарным.

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«На Украине уже давно установился авторитарный режим. Зеленский не имеет ничего общего с разговорами о демократии, о плюрализме мнений. Любой человек, особенно публичный деятель культуры, который выразит малейшее несогласие с сегодняшним неонацистским режимом в Киеве будет подвержен остракизму. Возможно даже, в его отношении выпустят санкции со стороны Совета нацбезопасности и обороны Украины. А теперь еще и государственные награды отберут», — рассказал политолог.

Цель же законопроекта заключается в отвлечении общественного внимания и дальнейшем разделении людей.

«Сегодня офис президента Украины занимается поиском внутреннего врага для переключения информационных потоков внутри страны от президента Украины в сторону украинских же сограждан. Офису президента надо, чтобы критиковали не Зеленского за потерю территорий, а <…> людей, которые или нормально относятся к России, или критически высказываются в отношении офиса президента, ВСУ, органов безопасности. Режим Зеленского продолжает разделять людей, продолжает, по большому счету, раздербанивать украинское сообщество», — заключил специалист.

Фото, видео: Planet Pix via ZUMA Press Wire / ТАСС; 5-tv.ru

Одним из российских артистов, которых на Украине могут лишить госнаград, наверняка является Филипп Киркоров. В 2008 году он получил звание Народного артиста Украины, а также был признан «Человеком года на Украине». К слову, против Филиппа Киркорова ранее на Украине ввели санкции. Всего они затронули 119 граждан РФ и троих граждан Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров сказал Владимиру Зеленскому после попадания под санкции Украины. В его обращении к президенту Украины есть слова «зайка моя».