Фото, видео: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez; 5-tv.ru

Специальная операция была сложной. Но российские военные никогда не теряли сил.

Стали известны новые детали ожесточенных боев за Соледар Донецкой республики. Обороняя свои позиции, украинские боевики буквально вгрызались в каждый метр земли, прикрываясь гражданскими как живым щитом. Съемочной группе «Известий» удалось побывать в местах сражений и услышать свидетельства освободителей города. Из Соледара передает военкор Дмитрий Астрахань.

«За моей спиной первый и третий рудники знаменитого предприятия „Артемсоль“. Город Соледар знаменит своей солью, солеными шахтами. Штурмовые группы ЧВК „Вагнер“ заходили со стороны Попасной и дальше продвигались по городу», — отметил журналист.

«Этот штурм был изначально обречен на успех!» — подчеркнул один из бойцов ЧВК «Вагнер».

«Слева от меня сейчас промзона, а справа жилые кварталы Соледара — и то, и другое получило значительные разрушения, потому что украинские войска использовали здания и сооружения для обороны, организовывали свои огневые точки и нередко использовали мирных жителей в качестве живого щита, так же как они это делали и в других населенных пунктах», — добавил Астрахань.

«[Поступали так] в расчете, что по мирному населению стрелять не будут, обстреливать не будут город, не давали эвакуироваться, люди прятались по подвалам, что так же затрудняло штурм, люди в подвалах, штурм, соответственно бойцы перед тем, как бросить гранату, прострелить подвал, были вынуждены уточнять, есть ли кто-то из мирного населения, дабы не допустить потерь среди людей гражданских», — вспоминал еще один военнослужащий.

На поверхности город Соледар сейчас полностью зачищен, но сотни километров подземных тоннелей и соленых выработок, в которых противник подорвал часть входов, часть входов остались целыми, все еще остаются не зачищенными, туда тоже уходили украинские боевики, пояснил Дмитрий Астрахань.

«Противник когда отступал, повзрывал все шахты, все спуски, Все шахты заминированы — это 99, 9%. Ну, готовимся к бою», — подытожил борец за мирное небо Донбасса.

Цинки от патронов к пулемету Browning, вперемешку лежат немецкие и итальянские. Абсолютный интернационал.

«У меня за спиной находится бывшая огневая точка противника, на которой был расположен пулемет браунинг иностранного производства, который поставляется укронацистам западными странами», — пояснил один из бойцов ЧВК «Вагнер».

Месяцами Украина создавала миф о «непреступном Бахмуте» (Артемовск — Прим. ред.), но сегодня с освобождением Соледара, судьба Артемовска практически предрешена. В Солодаре Украина понесла очень крупное военное поражение и большие потери.