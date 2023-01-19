Белый дом счел оскорблением слова Лаврова о планах США решить «русский вопрос»

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Глава российского МИД заявил, что Запад «угрожает праву РФ на существование», а действия Вашингтона сравнил со стратегией Гитлера.

В Белом доме отреагировали на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о создании антироссийской коалиции во главе с США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Штатов Джон Кирби в ходе регулярного брифинга назвал «смехотворным» заявление, что западные страны «угрожают праву России на существование». Сравнение шагов Вашингтона, направленных на решение «русского вопроса» с действиями Адольфа Гитлера он охарактеризовал как оскорбление.

Лавров высказался о «русском вопросе» на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Он подчеркнул, что в свое время Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, а Гитлер мобилизовал и захватил, «поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза». По словам министра, сегодня США «организовали коалицию из практически всех европейцев» из НАТО и Евросоюза и через Украину по доверенности ведут войну против России с той же задачей.

«Так же, как Гитлер хотел окончательно решить „еврейский вопрос“, сейчас, если вы почитаете западных политиков… Они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение», — сказал Лавров.

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Министр прокомментировал и состояние стратегического диалога с американской стороной, подчеркнув, что Москва не будет бегать за Вашингтоном «с предложениями дружить». Добавил, что Россия ни одно из направлений взаимодействий со Штатами не разрывала, это сделали сами американцы. По мнению Лаврова, события на Украине являются «результатом многолетней подготовки США и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против РФ».

Кирби в ответ заявил, что руководитель российского внешнеполитического ведомства представил отношения с США в «по-настоящему оскорбительном ключе», прибегнув «к сравнению с Гитлером и Холокостом». Но не забыл добавить, что Штаты и их союзники намерены продолжать вооружать Украину.

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