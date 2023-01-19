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Источники журналистов сообщают о переменах в настроениях среди американского истеблишмента.

Хозяин Овального кабинета Джо Байден спустя несколько месяцев переговоров с официальными представителями установившего в Киеве неонацистского режима стал признавать, что украинским боевикам может понадобиться дополнительная сила для нанесения удара по Крыму, передает издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники, близкие к высокопоставленным американским чиновникам.

Как сообщают информаторы, Байден способен решиться на такой поступок, невзирая на риск эскалации вооруженного противостояния в регионе.

«Сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в нападении на полуостров», — говорится в материале.

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Источники журналистов высказываются, что риски того, что Москва в ответ способна применить тактическое ядерное оружие, среди американского истеблишмента в последнее время ослабли, но эти опасения все же сохраняются.

«Администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева на любых будущих переговорах», — сообщают журналисты.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение принял российский лидер Владимир Путин после исчерпания всех возможных мирных дипломатических средств для остановки накачивания Украины западным оружием, саботажем Киевом выполнения Минских соглашений и непрекращающегося геноцида русскоязычного населения на Донбассе и русофобской политики в целом.

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