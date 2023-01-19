Коллективная ответственность: Шольц назвал условие для поставки Украине танков Leopard 2

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Германия воздерживалась от поставок танков киевскому режиму, однако в последние дни давление усилилось — сразу несколько лидеров стран ЕС публично потребовали решения от канцлера.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал свое условие — он даст добро на поставки Украине танков Leopard 2, если американская сторона отдаст свои боевые танки Abrams. Об этом говорится в статье немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, авторы ссылаются на данные собственных источников.

«Канцлер, очевидно, готов поставить Украине танки Leopard 2. Но только при условии, что США также предоставят боевые танки», — сказано в материале.

До сих пор Берлин воздерживался от поставок Leopard 2 киевскому режиму. Но в последние дни сразу несколько лидеров государств Евросоюза начали давить на Шольца и призывать его к принятию соответствующего решения. Выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, канцлер заявил, что готов поддерживать Украину, но не в одностороннем порядке. Он подчеркнул, что Германия перейдет к действиям только в координации с союзниками, в том числе с США, которые «играют в этом вопросе важную роль».

Газета Süddeutsche Zeitung заостряет внимание — в телефонной беседе с Байденом Шольц ясно дал понять, что Германия может уступить давлению только если Штаты примут участие в инициативе на равных. По его словам, Германия уже «постоянно поставляет на Украину в больших количествах вооружение по согласованию с партнерами, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T и Patriot, артиллерийские орудия и бронетранспортеры».

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Как пишут авторы статьи, Шольц также решил отправить на Украину около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder после того как американская сторона пообещала поставить свою технику. Однако пока США не объявили об исполнении заявленного. Выступая на Всемирном экономическом форуме, канцлер напомнил, что Германия находится в числе лидеров по объему поддержки Киева и намерена и дальше оказывать помощь.

В телефонном разговоре, подчеркивает газета, президент США и канцлер ФРГ «согласились, что эта поддержка должна быть эффективной, устойчивой и тесно скоординированной».

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ заявила о «врожденном уродстве» Олафа Шольца.