Погибшая в авиакатастрофе пара из Ростова летела в Непал ради исполнения мечты

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Виктор и Виктория были неразлучны и оба горели страстью к путешествиям. Впервые супруги решили перезимовать за рубежом. Вместе с влюбленными погиб младший брат мужчины.

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Супружеская пара из Ростова-на-Дону, погибшая при крушении самолета в Непале, посещала некое святое место в горах, где по легенде можно провести специальный обряд и исполнить заветную мечту. Об этом изданию KP.RU рассказал отец покойной ростовчанки Владимир. Он не знал в деталях маршрута детей, но был в курсе их желания — стать родителями. Завести детей у влюбленных не получалось.

Авиакатастрофа в Непале произошла 15 января. В самолете АTR 72 прогремел взрыв, после чего он упал в районе аэропорта в городе Покхара, все 72 человека на борту погибли, в том числе четверо россиян. Среди них летевшая на отдых к мужу 33-летняя беременная москвичка Елена Бандуро, а также 36-летняя Виктория Алтунина, ее 38-летний муж Виктор Лыгин и его младший брат Юрий. Супруги, любители путешествий, решили впервые провести зиму за рубежом.

Алтунина преподавала русский язык в университете, по рассказу отца, она сама заработала на квартиру и машину. Замуж за Лыгина она вышла в 2018 году, избранник был предпринимателем, его брат — программистом. Холода ростовчане решили переждать в Индии, оттуда отправились в горы Непала. Перед вылетом Виктория отправила семье фото из аэропорта, утром ее родственники в ужасе смотрели новости о трагедии.

«Увидели, что цвет борта зеленый. И сразу поняли, что на нем летела наша дочь. А потом набрали в интернете в поиске ее фамилию — и она числилась в списках погибших. У нас большое горе. Мы остались одни с женой. И такая же ситуация с семьей Виктора и Юрия, они были единственные братья», — поделился Владимир.

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В течение суток близкие не теряли надежды на чудо — вдруг их дети все же выжили? По словам отца Алтуниной, власти города не связались с семьями погибших. Тяжелую работу и все расходы взял на себя бизнес-партнер Лыгина. Мужчина полетел в Непал за телами, чтобы самостоятельно доставить их домой. Супруги жили за городом, ухаживали за котом Апельсином и четырьмя собаками, которых приютили с улицы, вылечили и полюбили.

«Весной Вика и Виктор отметили бы пятилетие со дня свадьбы. Они очень хотели завести детей. Не получалось. Но они не отчаивались. Я видел в соцсетях Виктории, что они посетили какое-то святое место, где нужно сделать 108 кругов, чтобы исполнилось желание. Может быть, они хотели загадать, чтобы у них появились дети. Это была их тайна», — вспомнил Владимир Алтунин.

Погибшая вместе с семьей из Ростова москвичка рассказала родным о своей беременности незадолго до вылета. Молодая женщина показала им результаты УЗИ — уже можно было разглядеть ручки и ножки ее дочери. Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с сестрой Елены Бандуро.