Пассажир снял на видео последние секунды жизни перед крушением самолета в Непале

Фото: BIJAYA NEUPANE / ТАСС

Пользователи социальных сетей увидели авиакатастрофу от первого лица в режиме реального времени.

Последние минуты перед крушением самолета ART 27 в Непале зафиксировал на смартфон один из пассажиров рейса. Мужчина наслаждался полетом и вел прямую трансляцию с воздуха в Facebook*, когда произошла трагедия.

Автор видео запечатлел обстановку на борту, спокойно сидящих пассажиров, вид из иллюминатора самолета. На кадрах также видно, что судно начало неожиданно трясти и прогремел взрыв. Крики продолжались недолго. Всего через несколько секунд самолет оказался на земле. Кадры чудовищной аварии показал сайт Газета.ру.

Поисково-спасательная операция после крушения самолета уже завершена. Все 72 человека погибли на месте. Среди них члены экипажа и 68 пассажиров. В результате крушения ART 27 погибли четверо граждан России.

Турбовинтовой пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение 15 января во время полета из Катманду. Авиакатастрофа случилась между старым и новым аэропортом города Покхара. Бортовые самописцы был найдены в ходе спасательной операции, официальный ответ о причинах авиакатастрофы власти Непала сообщат в течении 45 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о хронологии и возможных причинах трагедии в Непале.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.