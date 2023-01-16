«Если бы не медики, он бы уже умер»: украинский продюсер Бардаш о Зеленском

Фото: Kay Nietfeld / ТАСС; 5-tv.ru

Лидер Незалежной выглядит так, будто безостановочно принимает наркотики.

Президент Украины Владимир Зеленский уже скончался бы от регулярного приема тяжелых наркотиков, если бы не медики, которые поддерживают в нем жизнь. Об этом заявил украинский продюсер, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш, ранее бежавший с Украины из-за преследований за пророссийскую позицию.

«Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьезные медики. Он выглядит так, как если бы он „висел“ четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может. Я не знаю, что делают. На лице вся тяжесть», — сказал музыкант в интервью блогеру Лилии Абрамовой (Tatarka FM).

Instagram* / george.bardash

Бардаш утверждает, что есть доказательства приема Зеленским наркотиков. Об этом свидетельствуют люди, присутствовавшие на совещаниях и вечеринках с участием лидера Незалежной, а также участники «Студии Квартал-95», в которой раньше состоял и Зеленский.

Еще проживая на Украине, Бардаш выпустил песню, в которой раскритиковал украинские власти и выступил против притеснения всего русского. После этого на него началась настоящая охота. От артиста отвернулась даже супруга, запретив общаться с их ребенком. В феврале прошлого года Бардаш был вынужден бежать в Грузию, откуда перебрался в Россию, где продолжает работать.

Ранее психиатр и нарколог Василий Шуров по просьбе 5-tv.ru проанализировал видео недавних выступлений Зеленского и пришел к выводу, что президент Украины нуждается в срочном лечении от наркозависимости.

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