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Оба последних президента Украины смогли избраться только благодаря обещаниям наладить дружбу с большим и сильным соседом. Однако получив пост, оба обманули сограждан и заняли радикальную позицию.

Оба последних президента Украины — Петр Порошенко и Владимир Зеленский — выиграли выборы с помощью обещаний о мире с Россией, однако тут же их нарушили и стали сторонниками вооруженного конфликта. Об этом сообщил украинский политик Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте «Известий».

«Выборы после второго майдана выигрывает президент Порошенко, который обещает мир с Россией за одну неделю. То есть он избирался как президент мира. Тем не менее он стал президентом войны, не выполнил Минские соглашения и с треском проиграл следующие выборы. На смену ему пришел Владимир Зеленский, который тоже обещал мир, а стал олицетворением войны», — отметил председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

По словам политика, и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский обманули украинский народ обещаниями о желании вести миротворческую политику ради должности президента — с любой другой риторикой их бы просто никто не избрал. Однако вскоре после победы на выборах они изменили свои взгляды и заняли крайне радикальную позицию.

«Если кто-то говорит, что собирается строить с соседями новый мир, но просто продавливает свои интересы — не считаясь ни с чем, даже с войной, даже с ядерной — то, очевидно, ничего он строить не собирается. Так вел себя экс-президент Украины Порошенко, так ведет себя нынешний президент Зеленский, но не только они. Так ведут себя руководство НАТО и множество американских и европейских политиков», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Он также обратил внимание, что Украина очень долго не хотела становиться анти-Россией. Это показывали результаты выборов, опросов общественного мнения и сама история.

«И первый, и второй майданы были направлены против Виктора Януковича — бывшего донецкого губернатора, лидера Донбасса и ненационалистических центристских политических сил. Электоральная поддержка таких сил была очень существенна, Украина очень долго не хотела быть анти-Россией. Пришедший на волне первого майдана президент Ющенко очень быстро утратил доверие народа, в большинстве своем из-за антироссийской политики», — подытожил политик.

Виктор Медведчук считался одним из богатейших бизнесменов на Украине — в 2021 году Forbes оценил его состояние в 620 миллионов долларов и поставил на 12-е место в списке самых богатых украинцев. Деятельность партии ОПЗЖ была приостановлена весной прошлого года. На Украине против Медведчука возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене.

Через несколько дней после начала спецоперации по защите Донбасса МВД Украины сообщило о побеге Виктора Медведчука из-под домашнего ареста. В апреле его задержали. В ночь на 22 сентября между Москвой и Киевом состоялся обмен военнопленными, в рамках которого Украине передали 215 человек, включая командиров батальона «Азов»*, а России — 56. Среди них был и глава политсовета ОПЗЖ. Уже после обмена Владимир Зеленский лишил Медведчука гражданства, а Верховная рада — мандата.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной с участием боевиков «Азова» и Виктора Медведчука. Также 5-tv.ru писал, кого глава политсовета ОПЗЖ считает виновником конфликта на Украине и каким видит его развитие.

* — признана террористической организацией и запрещена в РФ в сентябре 2022 года.