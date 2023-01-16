«Хотят поглотить всех»: Медведчук назвал виновника конфликта на Украине

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Нарастание украинского кризиса началось еще в прошлом столетии, уверен оппозиционный украинский политик.

Чтобы понять причины и виновника украинского конфликта, в который замешан буквально весь мир, надо углубиться в историю. Ведь с каждым днем ситуация становится сложнее и опаснее и искоренение главной проблемы — путь к ее разрешению. В своей статье на страницах «Известий» украинский политик, председатель оппозиционной партии «За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, кто стал главным виновников происходящего сейчас на Украине.

По словам Медведчука, украинскому конфликту предшествовала Холодная война, которая длилась более 40 лет и закончилась в декабре 1991 года. В этом моменте важно, как на результаты случившегося смотрят участники событий. Запад убежден — именно он победитель в Холодной войне. А раз Россия проиграла, то страны, входящие в состав СССР, законная добыча США и НАТО. И Украина, конечно же, теперь может оказаться под влиянием.

У России же абсолютно противоположная позиция. Страна не считает себя проигравшей стороной в Холодной войне, а выход из нее был продиктован демократическими реформами политики и экономики, военное же противостояние заменилось торговлей и интеграцией с Западом.

«При этом СССР, а потом Россия ставили целью не победу в Холодной войне, а выход из военного противостояния Востока и Запада, который мог окончиться ядерной катастрофой. Москва совместно с Вашингтоном этот выход нашли, достигнув не столько целей для себя лично, сколько для всего мира вообще», — отметил Медведчук.

Речь тогда шла о равноправном сотрудничестве и строительстве вместе новой политической и экономической реальности. После распада СССР Россия связывала большие надежды на Евросоюз, созданный в 1992 году.

«Экономическая интеграция с Западом в 1990 годы для России стоит на первом месте, в ней Москва видит залог своего успеха как современного государства. При этом особого желания привязать к себе бывшие союзные республики, в том числе Украину, российское руководство не испытывает», — вспомнил политик.

РФ, взяв за образец западную демократию, проводит реформы и начинает попытки встроиться в западный мир. Казалось бы, такая политика должна приветствоваться. Ведь тогда Европа получает состоятельного партнера, его ресурсы. Но ситуация оказалась обратной.

«Вспомним слова первого генерального секретаря НАТО Гастингса Исмея, который говорил, что надо СССР держать вне Европы, американцев — внутри, а немцев — в подчиненном положении. То есть идеология НАТО — это США в Европе, да еще и в доминирующем положении, а Россия — нет», — сказал Медведчук.

Исходя из этого, объединение с Западом протекало не на равных, а на условиях всецелого поглощения. Что, конечно, не устроило Россию.

«Теперь мы наблюдаем, что концепция НАТО уничтожила не только интеграцию России в Европу, но и поставила крест на расширении Европы, ее развитии», — добавил он.

Все это с происходящими параллельно событиями после распада СССР на Украине породило текущие. За годы решение после Холодной войны построить новый мир пока так и не выполнено. Теперь же мировой политический кризис можно разрешить двумя путями.

«Сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон. Нужно признать, что у РФ есть интересы, их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки. И, главное, играть честно, никого не обманывать, не напускать туману и не пытаться заработать на чужой крови», — заключил Медведчук.

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