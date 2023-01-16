Принц Гарри разругался с семьей из-за трех сосисок у брата Уильяма на завтрак

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Герцог Сассекский назвал свои скандальные мемуары «Запасной», а стоило бы «Обделенный» — это следует из слов дворецкого принцессы Дианы о детстве ее сыновей.

Обида принца Гарри на королевскую семью Великобритании может идти из его детства. Бывший дворецкий его матери принцессы Дианы рассказал The Sun, что в раннем возрасте герцог Сассекский чувствовал себя менее важным, чем старший брат Уильям, из-за меньшего числа сосисок на завтрак.

В беседе с журналистом портала 64-летний Пол Баррелл вспомнил, как разозлившийся маленький Гарри спрашивал няню: «Как так получилось, что он получил три сосиски?».

В этот момент на тарелке принца Гарри было две сосиски — на одну меньше, чем у брата.

«Уильяму нужно больше еды, чем тебе. Однажды он станет королем», — ответила няня.

После этого инцидента Пол Баррелл начал замечать, что соперничество между братьями только усиливается. К слову, разница в возрасте между ними составляет два года.

Об упомянутом противостоянии принц Гарри подробно написал в своей скандальной автобиографии с названием «Запасной». Этим словом его после рождения назвал принц Чарльз, имея в виду, что королем Гарри сможет стать только в случае трагедии с Уильямом.

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В своих мемуарах герцог Сассекский также рассказал, что должен был пойти на органы для брата; что Уильям физически напал на него и кинул в собачью еду из-за Меган Маркл; что лишился девственности с пожилой женщиной в поле за пабом; что зачал ребенка при помощи принцессы Дианы; что убил 25 человек и еще множестве всего.

Британские СМИ взвыли из-за таких откровений принца Гарри. В социальных сетях появился хештег #ShutUpHarry, что дословно переводится как «Заткнись, Гарри». Рейтинг хорошего отношения британцев к нему снизился до рекордных значений за всю историю наблюдений.

Зато книга продалась отлично — почти полтора миллиона экземпляров всего за несколько дней. Ходит шутка, что в последний раз жители Великобритании так раскупали книги только про другого Гарри — по фамилии Поттер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли принц Гарри наладить отношения с семьей после грандиозного скандала.