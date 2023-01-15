Крушение самолета в Непале: хронология и причины трагедии

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На борту рейса были 72 человека, включая четверых россиян. Все они погибли.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с авиакатастрофой, в которой погибли несколько десятков человек. Среди жертв — четверо россиян.

Самолет компании Yeti Airlines упал в районе города Покхара в центральной части страны. По словам очевидцев, перед крушением борт стал сильно заваливаться на левое крыло. С места трагедии — корреспондент Силас Пахари.

«Самолет разбился в овраге прямо на краю вот этой деревни. Дома начинаются практически на самом краю перед обрывом, то есть всего несколько метров отделяет их от места трагедии. Местные жители стали первыми, кто добрался до горящего самолета», — отметил журналист.

Именно они попытались спасти пассажиров. Двух человек даже удалось достать живыми из-под обломков, но от полученных травм они умерли по дороге в госпиталь. Помощь, впрочем, психологическая — понадобилась и нескольким местным жителям.

На борту было 72 человека. В том числе четверо россиян, среди них — автор популярного блога о путешествиях. Свою последнюю фотографию она сделала как перед вылетом из Катманду. Рейс проходил спокойно до самой последней минуты перед посадкой в Покхаре. Пилоты даже успели запросить разрешение на посадку — и ни словом не обмолвились о проблемах на борту.

«На кадрах видно, что двигатели у самолета не горят, значит с ними все было более-менее. Погода отличная, так что пока с ходу трудно выдвинуть какие-то внятные версии произошедшего, кроме человеческой ошибки», — заметил эксперт-летчик Вын Джха.

Против этой версии тот факт, что за штурвалом находился опытный командир. По словам спасателей, он целенаправленно увел самолет в ущелье реки, чтобы избежать еще больших жертв — минута промедления, и лайнер рухнул бы прямо на жилой квартал. Судя по всему, командир повел себя так потому что к этому моменту уже знал — авиакатастрофа неизбежна.

Администрация аэропорта уже заявила, что причиной катастрофа стала техническая проблема. По их данным, некая неисправность привела к внутреннему пожару на борту. Впрочем, ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию пока невозможно, к тому же до сих пор не найдены черные ящики. По кадрам последних секунд полета — можно сделать лишь некоторые предварительные наблюдения.

«Катастрофа произошла по причине срыва воздушного потока с крыла. И он начинает заваливаться, как это обычно бывает при потере скорости. А вот что привело к потере скорости — здесь должна разбираться комиссия», — заметил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Самолет был выпущен больше 15 лет назад и принадлежал авиакомпании Yeti Airlines, которая является крупнейшим внутренним авиаперевозчиком в Непале — известна, в том числе и тем, что ее самолеты выполняют регулярные туристические рейсы по облету Эвереста. А вот аэропорт пункта назначения был абсолютно новым. Его открыли всего две недели назад.

В условиях горного Непала — ему сразу же была присвоена высшая категория сложности. К тому же, он находится всего в двух километрах от старой взлетно-посадочной полосы, и эксперты предполагают, что пилоты могли перепутать место приземления, а поняли это только в последний момент.