Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео

Фото: www.globallookpress.com / Egon Bömsch

Предварительно, на борту воздушного судна находились россияне. Посольство РФ в стране уточняет детали.

Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видеозапись. Фрагмент опубликован в социальных сетях. На борту находилось 72 человека, включая четырех членов экипажа. На кадрах видно, как крылатая машина летит на небольшой высоте, затем уходит резко в сторону, заваливаясь на бок с последующим приближением к земле.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf — Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023

О крушении воздушного судна стало известно некоторое время назад. После падения вблизи города Покхара самолет загорелся. По последним данным иностранных журналистов, погибли не менее 35 человек.

На месте крушения работают спасатели, причины трагедии устанавливаются. Уточняется, что разрушенная техника принадлежит итальянскому концерну. На ней можно перевозить не более 74 человек.

Предварительно, на борту воздушного судна находились россияне. Посольство РФ в стране уточняет детали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как школьники спасли людей из упавшего самолета.