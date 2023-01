Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео

Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видеозапись. Фрагмент опубликован в социальных сетях. На борту находилось 72 человека, включая четырех членов экипажа. На кадрах видно, как крылатая машина летит на небольшой высоте, затем уходит резко в сторону, заваливаясь на бок с последующим приближением к земле.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf