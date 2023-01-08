Рано хоронили: танки доказали эффективность в ходе СВО и начали применяться по-новому

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После завершения Второй мировой войны военные эксперты часто говорили о двух причинах, которые сделают бронетехнику неактуальной. Практика показала обратное и стала главным уроком спецоперации.

Проводимая Россией спецоперация по защите Донбасса показала всему миру, что танки не потеряли своей актуальности. Ранее многие военные эксперты говорили, что этот вид боевой техники ушел в прошлое. Однако практика демонстрирует обратное. Об этом говорится в материале «Известий».

Почему от танков собирались избавляться

Танки были неотъемлемым элементом любой крупной операции во время Второй мировой войны. Вскоре после нее над этим видом бронетехники начали сгущаться тучи. Выделяют две причины этого.

Резко возросли возможности авиации;

Пехота получала все более эффективное противотанковое оружие, из-за чего машины стали уязвимы.

Конструкторы разными путями пытались усилить защиту танков, однако даже появление машин четвертого послевоенного поколения не остановило разговоры об отмирании этого вида техники на поле боя.

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Ситуация резко изменилась после начала спецоперации по защите Донбасса — Россия и Украина начали массово применять танки в боевых действиях. ВС РФ используют Т-62, Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90 различных модификаций. ВСУ — Т-64, Т-72, Т-80, «Оплот» и Т-55. Достоверная численность используемых машин неизвестна, но она наверняка не менее двух тысяч единиц для каждой армии.

Как сегодня используют танки в ходе СВО

Как и прежде, сегодня танки выступают основным средством поддержки пехоты — и в поле, и в городских условиях. Во-первых, с их помощью бойцы укрываются от огня противника за броней. Во-вторых, танк оказывает психологическое давление на вражеских солдат и придает уверенности своей пехоте.

Также танки используют для поражения других танков. Сегодня такого рода дуэли происходят существенно реже, чем на полях Второй мировой войны. Это объясняется тем, что бронетехнику редко применяют массировано, что уменьшает вероятность столкновения подобных машин. Однако ряд случаев все равно известен.

Наконец, танки начали активно применять для поражения стационарных целей. Они оказались своеобразным подвидом самоходной и буксируемой артиллерии. Высокая защищенность резко повышает выживаемость экипажа под огнем противника. А мобильность и проходимость машин позволяют быстро менять позиции.

«Танков много не бывает»

Понимание того, что танков нужно много, стало главным уроком СВО. Сейчас обе стороны разными способами стараются сохранять численность парка бронетехники на высоком уровне.

ВСУ полагаются исключительно на поставки из-за рубежа. ВС РФ активно наращивают производство на «Уралвагонзаводе». Прежде научно-производственная корпорация выпускала танки преимущественно для экспорта. С 2022 года предприятие нарастило выпуск самых современных российских серийных танков Т-90М, которые сразу же передаются в войска.

Кроме того, машины активно модернизируются — Т-72, Т-80БВ и даже устаревшие Т-62. Последние получили второе дыхание, потому что способны выполнять задачи в условиях резкого сокращения численности украинского танкового парка. Их используют на второстепенных направлениях, а современные машины отправляют на опасные участки.

«СВО показала, что танк не утратил всех своих преимуществ на поле боя даже при применении против него самых современных противотанковых средств. Его живучесть и огневая мощь оказались вполне адекватными для данного театра военных действий, и без танков продвижение пехоты было бы сильно затруднено, если не невозможно», — подытожили «Известия».

Ранее 5-tv.ru писал, что изменит в зоне спецоперации новейший российский танк «Армата». Об этом и свойствах боевой машины рассказал военный обозреватель Виктор Баранец.