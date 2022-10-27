Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

Союзные силы продолжают подавлять попытки националистов совершать контрнаступление.

Между тем, оружие, которое Запад уже отправил на Украину, ВСУ стремительно теряют в боях. На опубликованных кадрах видно разбитую бронетехнику украинской армии. Ее уничтожили наши десантники, танкисты и артиллеристы.

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» также разгромили скопление тяжелой техники противника. Отметим, что ПТРК используют не только по их прямому назначению, но и против пулеметов и снайперов противника. До этого корреспондент Александр Сафиуллин побывал на одной из операции и показал, как «Корнет» работает против украинских боевиков.

В октябре этого года в Минобороны РФ сообщили о сорванной российскими военными атаке ВСУ под Херсоном. Тогда расчеты ПТРК «Корнет» и «Штурм-С» подразделений ВДВ, получив разведданные, заняли скрытые огневые позиции и открыли огонь по атакующей бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru показывал, как ВС РФ мастерски уничтожают «Корнетами» пункты ВСУ.