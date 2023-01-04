«Не беспокоить»: как долго и почему в отеле Москвы «не замечали» мумию девушки в стрингах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmed Gomaa; www.frio.ru; 5-tv.ru

Руководство и персонал гостиницы должны быть привлечены к уголовной ответственности, считает эксперт федерации рестораторов и отельеров Ирина Жуковская.

Как вышло, что тело молодой постоялицы в столичном отеле обнаружили, когда оно уже начало тлеть и превращаться в мумию? Этим вопросом задалась член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Ирина Жуковская. По ее словам, случай не просто вопиющий, а маловероятный и даже фантастический.

«Есть правила, есть нормы уборки, выселения и заселения гостя. То есть она что, в отеле, как в отпуске, 24 дня жила? Конечно, нет, это из области фантастики! Даже когда вторые сутки висит табличка „Не беспокоить“, горничная постучится, а если ей не откроют, то она придет в номер с администратором, и они вскроют его», — заявила Жуковская в комментарии 5-tv.ru.

Эксперт категорически заявила, что, по ее мнению, руководство и персонал отеля должны быть привлечены к уголовной ответственности после инцидента со смертью гостьи в их номере.

«Если говорить о том, как повел себя данный отель, то это не то что ненормальный отель, понятно, что от начала и до конца это уголовное дело, начиная с собственников и заканчивая горничной», — подчеркнула Жуковская.

Напомним, в ночь на 2 января в одном из отелей в центре столицы обнаружили труп 34-летней уроженки Тюмени. Женщина лежала на кровати в одном нижнем белье. Следов борьбы и насильственной смерти полицейские не обнаружили. Позднее было объявлено, что причиной смерти, предположительно, стала передозировка наркотиков.

Ранее криминалист Михаил Игнатов в комментарии 5-tv.ru предположил, как долго мумифицированный труп девушки пролежал в отеле Москвы.