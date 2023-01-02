Человечеству грозит вспышка психических и онкологических заболеваний после 2023 года

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Упадок сил из-за постоянных тревог и стрессов приведет к новым пандемиям, уверена прогнозист Ксения Губина.

Люди столкнутся в 2024 и 2025 годах со вспышкой психических и онкологических заболеваний из-за событий в наступившем 2023-м. Об этом порталу dni.ru рассказала Ксения Губина — профессионал по работе с родовыми программами и личный консультант владельцев крупного бизнеса.

«Большое количество людей почувствует в наступившем году отток энергии, и, как следствие, различные заболевания. Именно с этим будут связаны различные новые пандемии, которые ждут нас в 2024 и 2025 годах», — сообщила Ксения Губина.

Прогнозист считает, что причиной всех бед стала сместившаяся на пять-шесть градусов ось Земли. Это привело в движение тектонические плиты, что вызывало изменения в энергетике планеты. В результате стало больше тревог и стрессов, которые и приведут к вспышке хронических психосоматических, психических и онкологических заболеваний.

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«Мы все сейчас находимся в состоянии шоковой травмы. И все это время будет нарастать напряжение. Как следствие — волна раковых болезней к 2024-му году, потому что многие люди сейчас попросту запаковывают свои эмоции. Поэтому в наступающем году чрезвычайно важно следить за информационной гигиеной. Проще говоря, меньше смотреть и читать новости, меньше вовлекаться в информационную повестку», — посоветовала эксперт.

В заключение она призвала сосредоточиться только на собственной жизни и семье. Силы и внимание нужно направлять именно на них, а не вещи, на которые вы не можете повлиять.

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