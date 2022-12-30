Надя Ручка о молодом муже: Где-то он старше, где-то я в возрасте

Фото, видео: Личный архив Н. Ручки / Лидия Хомич; 5-tv.ru

Денис Боярко младше певицы на восемь лет, но глядя на них можно понять для себя на 100% — возраста не существует.

Солистка группы «Блестящие» нашла свое личное счастье в 2016 году. В компании друзей она познакомилась с менеджером одной из крупнейших нефтяных компаний в России Денисом Боярко. В июле 2017 года пара поженилась, а через месяц родился их наследник — Лев.

О разнице в возрасте и почему певицу пугают планы мужа Надя Ручка рассказала ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru.

Муж тебя младше. Но, судя по его внешнему виду, я видела, как он рассуждает, и то, что сейчас ты о нем рассказываешь, мне кажется, что он старше в семье.

Где-то он старше, где-то я в возрасте. Я частенько говорю: ты какой-то, конечно, у меня старикашка, все у тебя по полочкам, все у тебя четко. У меня больше жизнь в розовом цвете. Есть же такой анекдот, что у оптимистов даже на кладбище вокруг одни плюсы.

Поэтому, может быть, как раз именно рядом с таким ярким и эмоциональным человеком и с безумным оптимистом должен быть скрупулезно выстраивающий жизнь человек. Для баланса. Такой занудливый немножко.

Он частенько меня присаживает и говорит: Подожди, надо написать план. Допустим, ты собираешься заниматься сольной карьерой, нужно написать план, что у тебя по плану. Я говорю: Подожди, нет. Я не могу. Ты меня сейчас убьешь этим планом. Вообще, когда вижу людей с планами, с сильными, четкими, они меня пугают и смешат одновременно. То есть, во-первых, пугают, потому что, ну, страшно. Это же вообще, какой-то танк. Вот все расписано. А смешат, потому что они такие важные.

Как можно строить планы? Я не понимаю. Можно иметь в голове какую-то цель, примерно понимать, какие этапы она должна пройти. Из серии — у тебя есть цель приготовить пирог, у тебя есть несколько других подцелей — купить муку, масло, яйца. Без чего это не произойдет. Но нельзя простраивать, что ты приготовишь пирог во столько-то и ни минутой позже. Купишь масло здесь, муку там, в такое-то время. Это глупость, это жизнь! Вообще все постоянно поддается корректировке.

Вот эти люди с четкими планами. Я говорю: Мне смешно. Мне смешно, потому что жизнь, бывает, очень забавно вмешивается в их планы и они так теряются. Вообще все пошло не по плану. У меня нет плана на этот план.

Полную версию интервью с солисткой группы «Блестящие» Надей Ручка смотрите на 5-tv.ru.