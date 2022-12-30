🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Растущая Луна в Овне рекомендует проводить время с близкими, не упускать возможности, а также быть бережливее в финансовом вопросе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 декабря. Растущая Луна в Овне рекомендует проводить время с близкими, не упускать возможности, а также быть бережливее в финансовом вопросе.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Любовь — волшебное чувство, хоть оно и сопряжено с рядом трудностей. Пусть на романтическом поприще все складывается не совсем гладко, знайте, что в будущем ваше чувство вас не подведет и не разочарует.

Космический совет: поверьте в волшебство.

♉ Телец

Деньги — штука приятная и полезная, особенно, когда тратятся они на разные удовольствия. Но сейчас пришло время подумать о перспективах и создать подушку безопасности на будущее. В жизни случаются и непростые времена — вы должны быть готовы.

Космический совет: не упускайте хорошие возможности.

♊ Близнецы

Вы не всегда правы, и это нормально. Сегодня стоит прислушаться к близким людям и больше слушать, чем говорить. В спорных ситуациях лучше занять позицию миротворца, а не борца. Будьте терпеливы и сострадательны.

Космический совет: настраивайте гармоничные отношения с миром.

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♋ Рак

Визуализируйте мечты и потребности. Сейчас вам нужно точно понимать, чего вы ждете от жизни и приступать к планированию активных действий. Никто не сделает этого за вас. Раздвиньте пределы своего восприятия, и вы расширите свои возможности.

Космический совет: позитивное мышление притягивает удачу.

♌ Лев

Придержите свое эго и направьте все силы на взаимодействие с миром, а не на борьбу с ним. Не игнорируйте интуицию, прислушивайтесь к тому, что подсказывает сердце. Если не можете справиться со стрессом, останьтесь наедине с собой и предайтесь приятным ритуалам ухода за собой и расслабления.

Космический совет: дружите, а не воюйте с вашим окружением.

♍ Дева

Постарайтесь принять то, что всегда считали своими недостатками, полюбите себя такими, как есть, и мир ответит вам стократно. Быть несовершенным — не плохо, это данность каждого из нас. Возможны перемены во взглядах на творчество и искусство.

Космический совет: примите свои изъяны, чтобы стать еще прекраснее.

♎ Весы

Вы и ваш партнер заслужили немного времени вместе, правда? Проведите его романтично, весело, наедине друг с другом. Иногда чувство близости теряется в суете повседневности, не забывайте время от времени его восстанавливать.

Космический совет: не забывайте о ценности отношений.

♏ Скорпион

Займитесь сбором информации о тех, кто ждет вашей неудачи и желает вашего поражения. Возможно, такие люди есть даже в кругу близких. Главное в этом вопросе — не позволять эмоциям брать верх. Бурные конфликты вам ни к чему. Узнайте правду и двигайтесь дальше, чуть скорректировав маршрут.

Космический совет: продумывайте каждый свой шаг.

♐ Стрелец

В этот день за поставленную цель стоит побороться, результат вас приятно удивит. Для того чтобы помочь себе довести дело до успешного финала вернитесь к стратегии, отредактируйте бизнес-план с учетом новых реалий.

Космический совет: вы близки к победе, не сдавайтесь.

♑ Козерог

В любой момент может грянуть катастрофа в делах или личной жизни. Но вспомните, разве каждый день вы не живете с этим риском? Верно. Так что отнеситесь к любому повороту максимально спокойно, насколько это возможно. Доверьтесь своему опыту.

Космический совет: позвольте себе потерпеть неудачу ради будущих побед.

♒ Водолей

Не упустите отличную возможность из лени или невнимательности. Это будет так обидно! Ваше бесстрашие поможет вам сделать настоящий профессиональный прорыв, если вы не поленитесь активно участвовать в процессе. Мотивируйте окружающих, всем нужна поддержка.

Космический совет: один в поле не воин.

♊ Рыбы

Негативные стереотипы мышления мешают вам развиваться во всех областях жизни. Это в корне неправильная позиция — держаться за свои вредные привычки и токсичность в отношениях. Также не стоит соглашаться с чьим-то отрицательным влиянием на вас — оно губительно.

Космический совет: устраните причину своего аддиктивного поведения.

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