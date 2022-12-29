🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 декабря

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Растущая Луна в Рыбах предупреждает, что ваши мысли являются источником ваших же проблем.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 декабря. Растущая Луна в Рыбах предупреждает, что ваши мысли являются источником ваших же проблем. Будьте осторожны при общении с окружающими.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Ваши негативные мысли не имеют под собой реальной основы. Хорошо то, что существуют практики, способные открыть вам глаза на это. Итак, положитесь на медитацию, чтобы сосредоточиться и получить доступ к высшим сферам сознания.

Космический совет: перестаньте жаловаться на судьбу.

♉ Телец

Вам необходимо войти в свое ресурсное состояние. Только так вы сможете творить ночи напролет и радовать мир гениальными идеями. Если вы будете грызть себя грустными мыслями, это приведет лишь к проблемам в жизни — ссорам, конфликтам с вытекающими последствиями. Будьте разумнее.

Космический совет: найдите источник вдохновения.

♊ Близнецы

Перед тем, как подводить итоги, вы осознали, как много хочется успеть. Что ж, пришло время привести план в действие! Начинать никогда не поздно. А с такими горящими глазами, как у вас — тем более.

Космический совет: не бойтесь стучать в закрытые двери.

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♋ Рак

Пора избавиться от глупых иллюзий. Попросите у близких поддержки, которая вам нужна в данный момент. Тогда вы усвоите урок о том, что уязвимость — это сила. Только совместными усилиями можно достичь больших целей.

Космический совет: не бойтесь быть слабыми.

♌ Лев

Любовь любовью, а работа по расписанию. Не позволяйте внезапно нахлынувшим чувствам выбить вас из привычного ритма жизни. В то же время сдерживать эмоции не следует. Балансируйте между двумя состояниями.

Космический совет: безрассудство отбросьте в сторону.

♍ Дева

Перестаньте быть хорошими для всех. Никто не ценит ваших стараний. Прежде всего вы должны делать то, что хочется вам самим. Вот увидите, если жить по этому принципу, мир не разрушится, а окружающие, напротив, скажут вам 2спасибо».

Космический совет: начните жить для себя.

♎ Весы

Если вы ждете, что кто-то подтвердит правильность ваших действий или одобрительно кивнет, вы будете ждать долго. Помните: ваша судьба только в ваших руках, поэтому не стоит оглядываться на остальных. Вы движетесь к мечте с такой скоростью, с какой нужно.

Космический совет: не бойтесь брать ответственность за поступки.

♏ Скорпион

Самые близкие люди способны причинить больше всего боли. Однако, прочувствовав это, не рубите с горяча. Найдите время, чтобы поставить себя на место другого человека. Это поможет вам понять, пытались ли другие умышленно причинить вам вред.

Космический совет: не судите других по себе.

♐ Стрелец

Как и в работе, в личной сфере у вас настает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и вполне вероятно, вывод их на наиболее высокий уровень. Не бойтесь заводить контакты, новые романы и строить дружеские отношения с людьми - все это в дальнейшем сыграет вам на руку.

Космический совет: откройтесь новым людям.

♑ Козерог

Мы можем получить только столько, сколько мы уверены, что достойны получить. Чтобы жизнь предоставляла вам больше возможностей, необходимо повысить планку и выше оценить себя. Любовь к жизни начинается с любви к себе.

Космический совет: не помешало бы повысить самооценку.

♒ Водолей

Скажите «да» приключениям и оставьте место для трансформации жизни. Однако не отправляйтесь в путешествие в одиночку. Найдите достойную компанию и отправляйтесь покорять горизонты.

Космический совет: готовьтесь перевернуть жизнь.

♊ Рыбы

Сегодня опасность вас будет поджидать на каждом шагу, но от любых неурядиц спасет так называемое шестое чувство. Все ловушки и препятствия получится обойти лишь у тех, у кого хорошая интуиция. Поэтому не игнорируйте ее предупреждения.

Космический совет: будьте на чеку.

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