Праздничный Бэтмен и сказка про стресс: топ необычных новогодних фильмов

Фото, видео: Кадр из к/ф «Клаус», реж. Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес, 2019 г.; 5-tv.ru

Кинокритик Сергей Бархатов посоветовал интересные картины для тех, кто устал от фильмов-однодневок

В праздники не всем хочется сказки и волшебства. Череда однообразных «чудотворящих» персонажей может превратить веселое время в крепкий новогодний сон. Кинокритик и телеведущий Сергей Бархатов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru составил список необычных или забытых фильмов, которые стоит посмотреть в свободное от оливье и шампанского время.

Милая советская сказка о роке

Теплый и душевный мюзикл рассказывает историю о мечтательнице Маше и скептике Вите. Ребята случайно попадают в сказочный лес. Ребята должны спасти Снегурочку, но на пути им попадается нечисть. И непростая, а музыкально одаренная, сколотившая рок-группу под названием «Дикие гитары».

«Это как-то все очень мило. Пускай местами немного кустарно, но в этом есть атмосфера советской сказки. Здесь такая поп-культурная история про то, как советские школьники попадают в древнюю русскую сказку», — рассказал эксперт.

Безусловно, добавил кинокритик, простая и даже немного наивная советская сказка уступает по декорациям и краскам современным мультфильмам. Но, в отличие от быстроменяющихся картинок, дети и их родители смогут насладиться спокойным течением истории за неспешным поеданием мандаринов и распаковкой подарков.

Меланхоличный Новый год

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Во многих праздничных фильмах люди поют веселые песни, танцуют по улицам и очень-очень-очень счастливы (что вызывает п раздражение, нежели радость). В реальности предновогодняя суета выглядит совершенно иначе.

К счастью, фильм «Со мною вот что происходит» режиссера Виктора Шамилова не посыпает сахарной пудрой настоящую жизнь с ее тревогами и тяготами. В фильме обитатели мегаполиса различных возрастов пытаются пережить личностные кризисы и решить постоянно возникающие проблемы. Но именно перед Новым годом нам всем как никогда хочется спокойствия, безопасности и душевного тепла.

«Москва стоит в пробках, люди никуда совершенно не успевают. Ни о каком новогоднем настроении речь особо не идет. У каждого какие-то свои личностные кризисы. Но именно на фоне этого ощущается стремление к близости к теплу. В принципе это то, что мы хотим почувствовать в праздники, когда немножечко нас отпустит от бесконечной покупки подарков, приготовления еды», — объяснил Сергей Бархатов.

Новый год на войне

Для любителей исторического жанра и героизма отлично подойдет фильм «Счастливого Рождества». События разворачиваются в разгар Первой мировой войны. Непримиримые противники в канун Рождества идут навстречу друг другу, чтобы обменяться шоколадом и по-человечески пожелать друг другу счастливого праздника. Кстати, фильм основан на реальных событиях.

Взрослый в теле ребенка

Уилл Фаррел отлично изобразил ребенка в теле взрослого. Фото: Кадр из к/ф «Эльф», реж. Джон Фавро, 2003 г.

Фильм «Эльф» с Уиллом Ферреллом в главной роли не так известен в России, как в Европе. Однако это картина, которая идеально подойдет для просмотра в кругу родных. Она легкая, смешная и неловкая. Кстати, предупреждает Сергей Бархатов, ваши дети после этого фильма могут неделями копировать поведение главного героя — запаситесь терпением.

Черное рождество

Не все зрители любят сказки. Это факт. Кому-то по душе что-то гротескное, с черным юмором и брутальностью. В таком случае «Бэтмен возвращается» авторства легендарного Тима Бертона — идеальный фильм. Во-первых, Рождество на улицах мрачного Готэма в эстетике Бертона выглядит весьма необычно. Во-вторых, персонажи яркие, саркастичные и местами пугающие. И в-третьих — бесподобная Мишель Пфайффер в амплуа Женщины-кошки. Кстати, роль грациозной и опасной красавицы далась Пфайффер не без труда — латексный костюм был настолько плотным и облегающим, что актриса постоянно испытывала приступы клаустрофобии и бежала освободиться от костюма сразу после фразы «снято».

Брутальное рождество

Брюса Уиллиса не сразу хотели приглашать на роль героя. Фото: Кадр из к/ф «Крепкий орешек», реж. Джон МакТирнан, 1988 г.

Эталонный боевик о полицейском, в одиночку спасающем людей из захваченных террористами небоскреба. Не смотревшие фильм удивятся — где же здесь праздник? Ответ прост — во всем.

«В Лос-Анжелесе просто снега нет, но время действия этой картины — это Рождество. Мы посмотрите, и все сразу встанет на свои места», — посоветовал Сергей Бархатов.

«Орешек» стал настоящей классикой. Но изначально фильм совершенно не складывался. Роль сначала предложили Фрэнку Синатре, но ему на тот момент было 70 лет. Сценарий пытались «переиграть» под Арнольда Шварценеггера, но здесь помешал акцент актера. Тогда попробовали пригласил Брюса Уиллиса, снимавшегося лишь в комедиях. Сначала над Уиллисом насмехались, а теперь он стал лицом классических боевиков.

Страшная сказка на ночь

И еще один не совсем очевидный фильм для новогодних праздников — ужастик «Крампус». Его сюжет разворачивается вокруг мальчика, который разочаровался в волшебстве и выкинул письмо Санта-Клаусу. Но его стенания услышал Крампус — демон, выискивающий непослушных деток, чтобы наказать их.

Добрая история о волшебстве и семье

Звездный состав в дебюте Владимира Машкова создал неповторимую атмосферу. Фото: Кадр из к/ф «Сирота казанская», реж. Владимир Машков, 1997 г.

Кинокартина, которая известна многим, но почему-то не мелькает в телевизоре наряду с «Иронией судьбы», хотя всецело этого заслуживает. Режиссерский дебют Владимира Машкова рассказывает о молодой учительнице Насте, которая решила отправить письмо покойной матери некоему Павлу. И тут в новогоднюю ночь к ней в гости по очереди заявляются трое мужчин — и все утверждают, что приходятся девушке отцом.

Классическая рождественская сказка

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Ну и конечно же, в свой список Сергей Бархатов включил замечательный мультфильм «Клаус» режиссера Серхио Паблоса (кстати, он создал любимую миллионами историю «Гадкий Я»).

Милая и душевная сказка появилась благодаря стараниям команды талантливых художников, которые от руки создали анимацию, вызвавшую восторг у критиков и зрителей по всему миру.

«Я уверен, что практически каждый зритель гарантировано в этот мультфильм влюбится. Это замечательная история обо всем, что важно в Новый год, о близких, о долге и поиске себя», — поделился мнением эксперт.

Небольшой совет: этот мультфильм следует смотреть с чашкой горячего какао, теплым пледом и коробкой всевозможных конфет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фильм «Ирония судьбы» вошел в список лучшего новогоднего кино в США.