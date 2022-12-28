🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Растущая Луна в Рыбах предвещает лучший день для отдыха и хобби.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 декабря. Растущая Луна в Рыбах предвещает лучший день для отдыха и хобби.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Радость созидания придаст вам сил для достижения целей в других областях жизни, так что не обижайте музу — сотрудничайте с ней и выполняйте любые прихоти. Сегодня важно проявить мужество и, несмотря на мнение окружающих, продолжать собственный путь. Не важно, что скажут другие, держитесь за то, что делает вас счастливыми!

Космический совет: посвятите себя музе.

♉ Телец

Не бойтесь говорить «нет», даже если это огорчит некоторых людей. Установление личных границ — не такая уж плохая идеея! Если вы не видите будущего в некоторых отношениях, самое время дружески с ними попрощаться.

Космический совет: нужно оставить некоторых людей в прошлом.

♊ Близнецы

Сегодня каждый имеет мнение обо всем — начиная от длины вашей юбки и заканчивая тем, с каким партнером вы должны провести остаток своей жизни. Однако часто окружающие очень мало знают о вас и ваших обстоятельствах. Поэтому будьте осторожны с такими советчиками. Уделяйте свое внимание только тем, кто заслуживает вашего драгоценного времени.

Космический совет: игнорируйте сегодня чужие советы.

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♋ Рак

Нет ничего плохого в том, чтобы остаться дома в любимой пижаме, выпить какао, залезть в ванну с теплой водой или посмотреть свой любимый сериал. Ваши социальные батарейки садятся, и звезды призывают восстановить заряд. Имейте это в виду, когда почувствуете соблазн пойти на еще одно светское мероприятие из страха пропустить что-то!

Космический совет: отдохните перед праздниками.

♌ Лев

Некоторые отношения просто не стоят вашего времени и усилий. Таких людей лучше всего отпустить, оставив в уходящем году. Звезды также призывают вас обратить внимание на физическое и душевное состояние.

Космический совет: некоторых людей лучше оставить в уходящем году.

♍ Дева

У каждого есть хотя бы одно убеждение, с которым вы никогда не согласитесь. Но это не значит, что вы не можете любить такого человека или принимать таким, какой они есть. В конце года будьте снисходительнее к тем, с кем чувствуете особенную связь.

Космический совет: пора зарыть топор войны.

♎ Весы

Было время, когда вы боялись своих теней. Было время, когда вы не знали, во что выльется суматоха на душе. Пока у вас еще нет ответов, но поверьте, скоро вы придете к ним. Вы достаточно сильны и мудры, чтобы разобраться в своем хаосе.

Космический совет: пусть буря в душе выльется на холст.

♏ Скорпион

Вы не только не открываетесь дорогим людям, но и не позволяете им тянуться к вам. Это ведет вас все дальше в кроличью нору изоляции. Пришло время разрушить стены и позволить людям увидеть вас настоящими: грубыми или уязвимыми — не важно.

Космический совет: станьте чуть более открытыми.

♐ Стрелец

Не бойтесь сделать смелый шаг в сторону чего-то нового, даже если этого направления вы раньше избегали. Звезды подсказывают, что вы не пожалеете об этом. Так, в скором времени в вашей жизни может случиться страстный роман — связь скорее чувственная, чем рациональная.

Космический совет: сделайте шаг навстречу неизвестному.

♑ Козерог

Не все в жизни — праздник да выходной. Но идеализм и трудолюбие не позволяют вам порой пожалеть себя и устроить заслуженный отдых. Сегодня такой день. Нужно максимально освободиться от работы, учебы, уборки — любого труда.

Космический совет: вам нужен отдых, устройте себе выходной.

♒ Водолей

Есть люди, которые бегут к вам за помощью при первых признаках дискомфорта, но почти никогда не оказываются рядом, когда вам нужна их поддержка. Что нужно сделать с такими отношениями, Водолеи? Правильно — заменить их чем-то лучшим. К счастью или несчастью для вас, звезды показывают, что это все равно скоро произойдет.

Космический совет: не отдавайте больше, чем получаете взамен.

♊ Рыбы

Иногда просто плыть по течению — наилучший выбор из всех возможных. Однако у такого подхода ест и недостатки. Сегодня звезды просят вас перестать принимать неприятные вещи как должное. Проявите твердость и добейтесь желаемых перемен.

Космический совет: хватит мириться с тем, что вам не нравится.

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