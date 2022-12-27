Ксения Шойгу доставила гуманитарную помощь и подарки детям Донбасса

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; Проект «Лига героев»

Ксения Шойгу в ходе своего визита в Донбасс также навестила военнослужащих.

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу посетила Донбасс, где проверила доставку гуманитарной помощи, поздравила детей и врачей с наступающими праздниками и навестила раненых военных.

Сначала она посетила город Стаханов (ЛНР) и местный Свято-Николаевский храм.

В связи с регулярными ракетными атаками, дети из приюта Стаханова были эвакуированы. 43 ребенка размещены в специальной школе-интернате в Петровском, вместе с детьми из других районов. Все они получили новогодние подарки, а сам интернат при поддержке Лиги героев, оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и прочими вещами первой необходимости.

Специальное оборудование получил и уникальный для республики учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей.

«Мы в команде очень рады, что нам удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ну и, конечно, с помощью партнеров „Лиги Героев“, мы собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые будут развезены по всем новым территориям и переданы детишкам, для того чтобы у каждого из них был Новый год независимо от обстоятельств», — отметила Ксения Шойгу.

Реализация широкого плана поддержки регионов стала возможной и благодаря тому, что к Лиге героев подключились спонсоры и меценаты. В общей сложности в Донбасс отправится более 110 тысяч подарков для детей.

Ксения Шойгу в ходе своего визита в Донбасс также навестила военнослужащих, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице. Лечебное заведение получило телевизоры для палат. Гостья поблагодарила врачей за их работу — именно эта клиника будет дежурной в ночь с 31 декабря на 1 января, а героев — за службу, пожелав им здоровья и скорейшего возвращения в строй.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими блюдами Ксения Шойгу балует любимого супруга.