Медики оценили здоровье вернувшегося из американской тюрьмы Виктора Бута

Мадлена Гришина 52

Обследование Виктора Бута не выявило серьезных отклонений от нормы

Медики оценили здоровье вернувшегося из американской тюрьмы Виктора Бута

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Вернувшись на Родину, бизнесмен признался, что условия содержания были ужасны. Поэтому, как только появилась возможность, он обратился к врачам для прохождения полного обследования.

Стало известно состояние вернувшегося после 14-летнего заключения в американской тюрьме российского предпринимателя Виктора Бута. По возвращению домой, он, привыкший каждый год проходить диспансеризацию, сразу обратился к медикам. Ведь условия содержания были ужасными.

«По обследованию все в допустимом порядке. Мы неделю все болели гриппом. Сейчас уже пошли на поправку», — цитирует слова жены Бута Аллы ТАСС.

Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу американских властей. Гражданина России обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую власти США считают террористической организацией. Через два года Бут был экстрадирован в США, в апреле 2012 года его приговорили к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 15 миллионов долларов.

Он был возвращен в Россию 8 декабря после 14 лет заключения в тюрьме в США. Этому предшествовала договоренность между Москвой и Вашингтоном об обмене россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. При этом в МИД РФ отметили, переговоры были долгими, поскольку Вашингтон не хотел включать Бута в схему обмена. И вот, благодаря всем усилиям, предприниматель вернулся домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктор Бут планирует провести первые за последние 14 лет новогодние каникулы.

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