🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 декабря

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Растущая Луна в Водолее несет вместе с собой муки выбора, неопределенность и проблемы с общением.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 декабря. Растущая Луна в Водолее предвещает начало чудесного периода для многих представителей зодиакального круга. Это значит, что все знаки зодиака почувствуют прилив энергии, однако вместе с этим столкнутся со сложным выбором.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Почему вы не хотите начать новое дело? То, что впереди Новый год — не повод отбрасывать все новое. Возможно, проект, стартовавший именно в это время, принесет вам огромную прибыль и хорошее настроение.

Космический совет: не бойтесь рисковать.

♉ Телец

Вы в настроении устроить сегодня маленький кулинарный батлл. Не с кем соревноваться? Просто устройте фестиваль пирогов, пирожных, буженины и тарталеток. Это ваш шанс собрать свою семью вместе и поделиться новогодним настроением. Кто не успел купить подарки, может, стоит что-то сделать своими руками?

Космический совет: посвятите время самым близким.

♊ Близнецы

Как говорится: всех денег не заработаешь. Работа — это, конечно, прекрасно, особенно если она любимая, но личную жизнь тоже никто не отменял. Устройте романтическое свидание со своей второй половинкой и отдохните душой и телом без мыслей о делах.

Космический совет: перезагрузитесь — лучше всего рядом с тем, кого любите.

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♋ Рак

Каждый человек индивидуален, и никто не должен выполнять все ваши указания. Чтобы стать счастливее, вам необходимо научиться приходить к компромиссу и строить отношения на обоюдных интересах. Перестаньте винить всех вокруг.

Космический совет: научитесь уступать.

♌ Лев

Иногда лучше сделать позже, но качественнее. Звезды призывают вас задуматься прежде всего не о скорости, в том числе принятии решений, а конечном результате. Возможно, взяв паузу, вы сможете выиграть, а не проиграть.

Космический совет: пересмотрите свои приоритеты.

♍ Дева

Перестаньте перед всеми извиняться и постоянно ругать себе за все ошибки. Иногда необходимо отпустить ситуацию и вздохнуть свободно. Кроме того, бесконечные извинения только вызовут неуважение к вам со стороны других и в конце концов разрушат отношения.

Космический совет: цените себя.

♎ Весы

Если вам хочется все бросить и улететь на Мальдивы — вперед. Протянуть руку помощи нуждающемуся — конечно! Порвать отношения с назойливым типом — а когда если не сейчас! Вселенная любит вас и поможет, чтобы все разрешилось удачно. Главное: вы любите себя.

Космический совет: не отказывайтесь от своих желаний.

♏ Скорпион

Стоит вам о чем-то подумать — и вот это уже плывет прямо к вам в руки. Не бойтесь этого, а благодарите Вселенную за такой расклад дел. Главное понять, что ваша жизнь в ваших руках, а мысли — материальны.

Космический совет: тщательно следите за своими мыслями.

♐ Стрелец

Если вы хотите что-то поменять в своей жизни — вперед! Не нужно ждать удачного дня, часа, человека, шанса — повлиять на расклад вещей можно в любой момент.

Космический совет: начните действовать.

♑ Козерог

Словно вы живете в мирке, который сами создали для себя и боитесь посмотреть правде в глаза. Однако не стоит этого опасаться. Напротив, принятие трудностей поможет вам быстрее с ними разобраться и подняться на ступень выше.

Космический совет: снимите розовые очки.

♒ Водолей

Не бойтесь показаться глупцом. Будет гораздо хуже, если вы не скажете то, что чувствуете. А вдруг, тот, кому вы подарили свое сердце, тоже трус? Что тогда? Несчастная любовь? Счастье в ваших руках.

Космический совет: не бойтесь своих чувств.

♊ Рыбы

Наконец-то для вас настал прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, которые мешали вам жить. Также можно попробовать что-либо новое. Однако не стоит ставить все, что у вас есть, на карту. Сегодня необдуманные риски ни к чему хорошему не приведут.

Космический совет: очистите свою жизнь от всего ненужного.

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