🧙‍♀ Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Растущая Луна в Козероге призывает заняться вдумчивым планированием в сфере профессионального развития.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 декабря. Растущая Луна в Козероге призывает заняться вдумчивым планированием в сфере профессионального развития. Для тех, кто уже готов к активным действиям, но никак не может решиться на первый шаг, наступает момент для самого многообещающего старта, не упустите его. В целом любой проект — на работе, в творчестве и личной жизни — в ближайшие дни имеет большие шансы на успех, если не затягивать, и взять быка за рога прямо сейчас. При этом для требований к начальству и обращения в государственные органы период нежелателен. Трудитесь для себя и ради себя, и будете замечены и высоко оценены без напоминаний.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Подумайте, прежде чем сделаете другого человека причиной всех своих бед. Вам нужно такое оправдание? Разве способно оно успокоить и помочь в преодолении трудностей? Пусть это прозвучит банально, но окружающие люди основном отражают только наши отношения с самими собой. Что бы они ни сделали — это допускаем или провоцируем мы сами. Так что берите ответственность за собственные решения и не требуйте помощи со стороны. Обязательно найдите время на общение с близкими людьми, в чьих глазах вы увидите понимание и сопереживание.

Космический совет: проведите время с друзьями, создайте хорошее настроение сами.

♉ Телец

В воздухе витает всеобщее чувство разочарования. Кажется, у вас ничего не получается, а вокруг одни безалаберные лентяи, неспособные шагу без вашей помощи ступить. Сделайте себе одолжение, Тельцы, напомните себе, что только вы несете ответственность за свой покой. Это поможет вам подняться над внешними обстоятельствами. Неизбежное придется допустить, а ваше — от вас не убежит. Расслабьтесь. План Вселенной безупречен, план Вселенной всегда работает на вас.

Космический совет: помните, только вы отвечаете за свой покой, равновесие и гармонию.

♊ Близнецы

Может быть, этот человек просто не был любовью всей вашей жизни. Возможно, он был не самым лучшим, что случилось с вами. Очень вероятно, вы напрасно возлагали на него надежды и верили, что ситуация изменится. Ошиблись? Да! Стоит ли осуждать себя за это — нет, конечно. Измените степень значения, которое вы придали данной ситуации или человеку. Это освободит от боли, которую вы носите в себе, кажется, целую вечность. Не вините себя и Вселенную, говорите спасибо за каждую толику мудрости, полученную в сложный момент жизни. Найдите время, чтобы поразмыслить над полученным уроком. Осознание собственных негативных паттернов удержит вас от их повторения.

Космический совет: благодарите жизнь за ее уроки, даже самые трудные.

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♋ Рак

Энергия вашего внутреннего искателя пробудилась. Вы активно думаете о возможностях для роста, выбираете новые способы повышать свой уровень и становиться лучшей версией себя. Верный путь выбран, молодцы! Осталось только сделать первый шаг. Если в последнее время вы думали о возвращении к учебе, прохождении полезного курса профессионального или личностного роста, сейчас лучший момент для старта. Неплохим вариантом станет работа с наставником или авторитетным экспертом.

Космический совет: самое время для поиска верного пути саморазвития.

♌ Лев

Львам, которые недавно встретили кого-то или находятся на ранней стадии отношений, Вселенная напоминает — важна честность и ясность. Нет счастья в постоянных сомнениях, даже если чувства сильны. И сделать свой роман понятным можете вы, не другой человек. Вместо того, чтобы оставлять все на волю случая, с самого начала озвучьте свои мечты и желания. Вам важно знать, ищет ли партнер долгосрочной связи, верно? Почему же вы молчите? Берегите любимого, но охраняйте и свои чувства.

Космический совет: любовь, как и растение, расцветает в заботливых руках.

♍ Дева

Умение принимать решения — это одновременно и ваша суперсила, и секрет вашего счастья. Не позволяйте тем, кто не понимает вашего пути, отбивать у вас желание заниматься любимым делом. Разве может другой человек испытать вашу радость от творчества и созидания? Так почему же ему дано право выбирать, что делать вам? Проведите этот синдром самозванца до выходной двери, а потом похвалите себя, как никогда раньше.

Космический совет: никому не позволяйте делать выбор за вас.

♎ Весы

Кажется, весь мир сообщает, насколько вы ценны для ближних. Все видят ваши заслуги, коллеги относятся с уважением, а друзья доверяют вам. Но как вы относитесь к своему успеху, Весы? Можете ли вы наградить себя за хороший труд? Почему нет? Привычка обесценивать себя крайне опасна. Сегодня вас просят нажать кнопку паузы. Наблюдайте за траекторией своей жизни с гордостью в глазах и дарите себе любовь, которую вы заслуживаете. Вы идете в верном направлении.

Космический совет: подарите себе любовь, похвалу и одобрение, вы заслужили.

♏ Скорпион

Дело не в деньгах в вашем банке или наградах на полке. Только в том, как вы относитесь к своему успеху, Скорпионы. Речь идет о том, как вы воспринимаете траекторию собственного роста. Итак, найдите минутку, чтобы адресовать самим себе признательность и одобрение, которых вы заслуживаете. Но важно и сохранять объективность, видеть ситуацию такой, какая она есть. Обратите внимание на импульсы, на знаки, которые получаете от Вселенной, они помогут определиться с дальнейшими шагами.

Космический совет: стремитесь к объективности в оценке своего труда.

♐ Стрелец

Сложный период, может, и не закончился, но вы все еще чувствуете себя хорошо! И в этой уверенности и есть секрет! Эта уверенность является вашим способом открытия новых возможностей, ключом от всех дверей. Оглянитесь и оцените все открывающиеся перед вами пути. Осталось только выбрать и смело сделать шаг навстречу мечте. Силы вам не занимать, только поверьте в себя!

Космический совет: уверенность — это ваша суперсила.

♑ Козерог

Это ваш важный момент, Козероги. Все, над чем вы работали, наконец-то приобретает очертания. Видится счастливый финал на горизонте. Не забывайте хвалить себя и награждать за успехи. Для некоторых представителей знака это время может ознаменовать продвижение по службе или повышение на работе. Если вы давно мечтаете о дальнем путешествии, приведите в порядок свои документы. Если хотите преобразиться, запишитесь наконец в салон. Планируя свои приключения заранее, вы получите наилучший результат.

Космический совет: вы слишком строги к себе, не обесценивайте свой талант.

♒ Водолей

Ваша любовная жизнь не была лучшим примером красоты и изящества. Но нет никаких причин, по которым ситуация не может измениться к лучшему, начиная с сегодняшнего дня. О чем вам и напоминают звезды. Купидон положил на вас глаз, не сомневайтесь, просто он пока не успел как следует поработать над вашей судьбой. Ну и вам надо самим ему помочь. Не сидите весь вечер перед телевизором. Принимайте приглашения, выходите из дома, позвольте стреле попасть в ваше сердце. Никогда не знаешь, кого можно встретить за углом, верно?

Космический совет: не отчаивайтесь, Купидон не забыл о вас, он просто немного опаздывает.

♊ Рыбы

В этом году ваш самый большой подарок себе — это дар мира и спокойствия. Вы понимаете, что несете ответственность за свое счастье. Умение полагаться на себя освобождает от зависимости от других людей или внешней среды. Таким образом, когда вы делитесь своей энергией с другими, вы можете поделиться своим спокойствием, положительной энергией. Настраивайте инструмент собственной души, и красивая музыка заиграет вокруг.

Космический совет: вы не наладите отношения с другими в состоянии внутренней дисгармонии.

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