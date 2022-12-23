🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Козерог.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 декабря. Луна в Козероге толкает к тому, чтобы быть полезным окружающим, искать ответы в обществе и стараться исправить его устройство.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Самое смешное заключается в том, что мы не всегда получаем желаемое так, как хотим. Так что цепляние за идею о том, как все должно быть или должно было бы быть, не принесет вам никакой пользы, Овны. Простите, забудьте и отпустите. Последняя темная Луна года оставляет вам пространство для высвобождения того, что больше не соответствует вашим высшим целям и величайшим предназначениям. Это время тишины. Время посмотреть внутрь себя. Не позволяйте отвлекающим факторам материального мира мешать вам выполнять внутреннюю работу.

Космический совет: проведите время в уединении.

♉ Телец

Вселенная предупреждает: самая большая помеха в процессе вашего проявления — это вы сами. Сегодня звезды привлекают ваше внимание к вашей собственной жесткости. Итак, выдохните. Когда вы это сделаете, отпустите свои фиксированные представления о вещах и позвольте Вселенной проявиться в вашей жизни. Возможности того, что вы можете создать совместно, поистине бесконечны.

Космический совет: позвольте Вселенной проявиться в вашей жизни.

♊ Близнецы

У вас 99 проблем, и 98 из них — это ваши сослуживцы. Но, может быть, с вами так же трудно работать, как и вам с ними? Есть о чем подумать, Близнецы. Вселенная напоминает: действовать, исходя из только эгоистичных посылок — поведение, которое сработает не в вашу пользу. Найдите способ поладить с другими. Будьте восприимчивы к тому, что они хотят вам сказать, и это поможет вам найти гармоничный путь вперед.

Космический совет: найдите способ поладить с окружающими.

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♋ Рак

Вселенная отвечает на ваше желание испытать глубокую, сердечную связь, посылая вам потенциального партнера. Определенный человек, с которым вы чувствуете себя знакомым. Определенного человека, который может запросто оказаться вашей второй половинкой. Важно помнить в это время, что между людьми происходит большой обмен на телепатическом уровне. Не принимайте ничего как должное, Раки.

Космический совет: ничего не принимайте как должное.

♌ Лев

Те, кто думает о вас как о «проходном» варианте, всегда будут относиться к вам как к «проходному» варианту. Осознание этого поможет вам управлять своими ожиданиями и решить, сколько себя вы хотите отдать этим отношениям. Хорошо то, что ваша социальная жизнь насыщена: окружите себя теми, кто делает вас счастливым и повышает ваши вибрации.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, что у вас получается.

♍ Дева

Трудно оставаться сосредоточенным, когда вокруг разворачивается хаос. Думайте о сложностях как об испытании. Ваша способность стать эпицентром бури — это то, что позволит вам подняться над обстоятельствами, Девы. Вам будет легко попасть в ловушку «почему я?» Напомните себе, что все происходит «для» вас, а не «с вами».

Космический совет: думайте о сложностях как об испытании.

♎ Весы

Вы всегда были любопытны по своей натуре. Ваш поиск знаний привел вас в места, которых ранее не было на вашей карте, Весы. Звезды напоминают вам о том, что пришло время снова сделать шаг в направлении роста. Итак, обратите внимание на все способы, которыми вас просят повысить свой уровень. Запись на тот курс, о котором вы думали, может быть именно тем ответом, который вы ищете. Если вы подумывали об обучении за границей, подумайте о том, чтобы проконсультироваться с консультантом, который может дать вам рекомендации, в которых вы нуждаетесь в данный момент.

Космический совет: позвольте вашему поиску знаний привести вас в неожиданное место.

♏ Скорпион

Сегодня Вселенная вам напоминает о важности инвестирования в себя; инвестирования в свой собственный рост. Вопросы, связанные с религией и духовностью, также могут представлять интерес для некоторых из вас. Обращение к наставнику или гуру, которому вы доверяете, может помочь осветить путь.

Космический совет: инвестируйте в свой собственный рост.

♐ Стрелец

Сейчас не время дуться, сидя дома в спортивных штанах. Самое время проявить себя, Стрельцы. Тогда к вам будет выстраиваться очередь из поклонников! Уже флиртуете с кем-то определенным, но не можете сказать, есть ли у вас будущее или нет? Сделайте себе одолжение и перестаньте пытаться промотать историю вперед. Лучше всего оставаться в настоящем и наслаждаться разнообразием впечатлений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Космический совет: насладитесь разнообразием впечатлений.

♑ Козерог

Вам не терпится сделать что-то по-другому, выйти из толпы. Но откуда берется эта потребность встряхнуть ситуацию, и как вы думаете, окажут ли ваши действия конструктивный или разрушительный эффект на систему? Вселенная напоминает вам: вы не хотите начинать революцию только ради того, чтобы начать революцию. Если вы находитесь в поиске, а вы, вероятно, там и есть, подумайте о том, как вы можете изменить свой распорядок дня небольшими, простыми способами.

Космический совет: меняйте свой распорядок дня постепенно.

♒ Водолей

Вы не можете контролировать свои внешние обстоятельства, как бы вы ни старались. Что вы можете сделать, так это принять таблетку от простуды, надеть свои самые яркие солнцезащитные очки и наблюдать за разворачивающимся шоу. Переход в режим наблюдателя поможет вам пережить хаос, который, вероятно, наступит вокруг вас в ближайшее время. Однако Вселенная предупреждает вас: сейчас не время легкомысленно относиться к своему психическому здоровью. Запишитесь на прием к своему психотерапевту, посетите целителя, поплавайте и займитесь духовной работой.

Космический совет: перейдите в режим наблюдателя.

♊ Рыбы

Двигаться дальше редко бывает легко, особенно когда вы запутались в паутине эмоций. Облегчите свою боль. Измените свою точку зрения и посмотрите на ситуацию иначе. Сосредоточьтесь на том, что ждет вас впереди. Позитивные изменения, которым вы скоро станете свидетелями в своей реальности.

Космический совет: взгляните на ситуацию по-новому.

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