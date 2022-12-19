Стали известны подробности об отравлении дочери солиста группы «На-На» Политова

Фото: Instagram* / politmda

Все произошло настолько стремительно, что медики еле успели прибыть во время на место происшествия.

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова отправила мужу фото с пригоршней таблеток перед тем, как попасть в больницу.

По предварительной информации 5-tv.ru, мужчина немедленно направился в квартиру к возлюбленной. Когда он приехал, то 22-летняя Алена была уже в полубессознательном состоянии. Когда на вызов подоспели медики «скорой помощи», то девушка даже попыталась встать, однако на основании первичного оперативного осмотра стало понятно, что требуется срочная госпитализация. Уже в больнице Алену ввели в состояние комы и подключили к ИВЛ. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии в отделении токсикореанимации.

О произошедшем с дочерью Владимир Политов узнал сразу после приземления в Москве. Артист отсутствовал в столице, когда произошло несчастье. Накануне в беседе с 5-tv.ru он сообщил, что подробностей пока нет, однако понятно, что та в тяжелом состоянии.

«В тяжелом состоянии. Никакой информации нет, кроме той, которая есть. Мне будет известно после 12 часов завтра, когда меня пустят к ней», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru рассказал историю юной модели. Она наглоталась таблеток для похудения и попала в больницу в Москве.

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