Стало известно, какими таблетками отравилась дочь солиста «На-На» Политова

Фото: Instagram* / politmda

Наследницу артиста выписали из отделения токсикореанимации. Там она пробыла всего три дня.

Стало известно, чем именно 22-летняя дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова отравилась. Алена проглотила сразу четыре вида лекарств. При этом в момент происходящего наследница артиста находилась в алкогольном опьянении.

Как выяснил 5-tv.ru, среди таблеток было несколько противоэпилептических препаратов, которые оказывают угнетающее действие на центральную нервную систему, атипичный нейролептик, применяющийся для лечения хронической и острой шизофрении и антидепрессант. Лекарства выписывают для лечения судорожных приступов, эпилепсии, галлюцинаций, психомоторного возбуждения.

Несмотря на тяжелое состояние, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние Алены врачам удалось стабилизировать. Ее уже выписали из больницы.

Тревожные новости стали поступать вечером 18 декабря. Алена повздорила с мужем. Через некоторое время она прислала ему фото с горстью таблеток в руках. Мужчина незамедлительно поехал домой, где обнаружил возлюбленную в почти бессознательном состоянии. Девушку экстренно доставили в больницу, где ввели в состояние комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Сам Политов узнал о случившемся лишь по прилету в Москву. Но тут же направился к дочери. Там узнал, что Алена находится в тяжелом состоянии. Спустя время он сообщил, что наследница отравилась таблетками не специально, по ошибке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие шансы на восстановление у дочери Владимира Политова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.