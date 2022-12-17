«Как хорошо дома»: возвращенная из РФ Бриттни Грайнер вышла на связь

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Спустя пять дней после обмена баскетболистка заявляла о намерении вернуться в Россию. Теперь же ее жизнь возвращается в привычное русло, ей и дома хорошо.

Осужденная в России за контрабанду наркотиков баскетболистка Бриттни Грайнер дала первый комментарий после возвращения в США. В социальной сети она отметила, как ей хорошо все-таки дома и поблагодарила российских адвокатов за работу.

«Так хорошо быть дома! Последние 10 месяцев были битвами на каждом шагу. Я копала глубоко, чтобы сохранить свою веру, и именно любовь многих из вас помогла мне двигаться вперед. От всего сердца благодарю всех за вашу помощь», — сказала Грайнер.

Она также выразила «особую благодарность за защиту» президенту США Джо Байдену и госсекретарю Госдепартамента Энтони Блинкену, а также всей администрации Белого дома. В ближайшее время она намерена вернуться в спорт.

К слову, баскетболистка была обменяна на россиянина Виктора Бута 8 декабря по договоренности между Москвой и Вашингтоном. В США его признали виновным в торговле оружием и поддержке террористов, местные СМИ представили россиянина «продавцом смерти», «самым опасным русским» и обеспечили ему славу оружейного барона. Грайнер же задержали в московском аэропорту в феврале с запрещенными веществами. Ее приговорили к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Обмен «торговца смертью» на попавшуюся с наркотиками спортсменку многие в США посчитали неравноценным. Пока исполнялся договор, в российской тюрьме недоумевал американский экс-дипломат Марк Фогель, осужденный по той же статье, что и соотечественница.

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