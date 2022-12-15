🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 декабря

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Вселенная обещает многим настоящий день побед. Но спешка и необдуманные поступки приведут к большим проблемам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 декабря, убывающая Луна во Деве обещает многим знакам зодиака настоящий день побед. Но спешка и необдуманные поступки приведут к большим проблемам.

♈ Овен

Вас порой по-настоящему угнетают размышления о непостоянной природе вещей. Но лучшее всегда впереди, и это не пустые слова. Поверьте в свет в конце туннеля, только позитивный настрой поможет вам пройти через все перипетии судьбы.

Космический совет: проявите терпение и смиритесь.

♉ Телец

Растить в сердце боль, постоянно возвращаться к тяжелым ситуациям и ссорам с людьми не стоит. Это губительно, и это загоняет в угол. Смените фокус и загляните в собственную душу. Побудьте в одиночестве, найдите приятное занятие или просто отдохните.

Космический совет: концентрируйтесь на собственных чувствах.

♊ Близнецы

Если вы уже не понимаете, кто из окружающих вас людей друг, а кто враг, пора что-то делать. Иначе без конца будете обжигаться, совершать одни и те же ошибки. Кто бы что ни говорил о цельности личности, если вокруг нее не хоровод друзей, а стая коршунов, хорошего не жди.

Космический совет: проанализируйте отношения с людьми.

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♋ Рак

Некоторые романтические отношения обречены на провал, другие же складываются идеально с первой встречи. Но вы никогда не узнаете, что могло бы получиться дальше, если при первых трудностях продолжите убегать. Ошибка человека — не всегда повод бросить его.

Космический совет: научитесь решать проблемы, а не сбегать от них.

♌ Лев

У каждой большой победы за плечами невероятная работа. Успех не падает с неба и не ласкает бесконечно своих избранников, пока те расслабляются на диване. Чтобы чего-то добиться, придется приложить усилия. Вспомните, какие цели ставили себе в начале года.

Космический совет: тяжелый труд приносит богатый урожай.

♍ Дева

Зачастую нужно отойти в сторону, уступить, а не сражаться. Порой важно избежать конфликта, а не развить его. Трудно понять, что делать, в момент, когда переполняют эмоции. Если чувствуете это, берите паузу и анализируйте происходящее.

Космический совет: иногда позволить кому-то победить — значит, победить самому.

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♎ Весы

Пора взять на себя ответственность за свои цели, довольно жалеть себя и сетовать на внешние обстоятельства при неудачах. Вам необязательно делать все сразу. Маленькие, уверенные шаги, предпринятые в правильном направлении, в конечном итоге принесут пользу

Космический совет: не отказывайтесь от мечты.

♏ Скорпион

Чувство усталости становится перманентным. Не говоря уже об ощущении, будто пункт назначения становится все дальше и дальше от вас. Но это далеко от истины, Скорпионы. Вы там, где должны быть, на верном пути.

Космический совет: Вселенная наградит вас за пройденные испытания.

♐ Стрелец

Полная рассеянность и растерянность. Это не может не сказываться на делах и отношениях с людьми. Но никто не поможет вас исправить ситуацию кроме вас самих. Подружитесь со своим характером, примите внешность, объективно оцените навыки, преимущества, слабости.

Космический совет: пришло время заняться самоанализом.

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♑ Козерог

Что вы близки с кем-то, не обязывает вас соглашаться с их делами и словами. И также не означает, что нужно беречь их от горькой правды, приукрашивая действительность. Нет, так сделаете лишь хуже. Ложь бывает во спасение, возможно, но вам она противопоказана.

Космический совет: даже самая невинная ложь может обернуться катастрофой.

♒ Водолей

Широкий круг общения — это очень интересно, познавательно, это придает свежести каждому событию. Но порой необходимо чувствовать себя членом семьи, которому не нужно никем притворяться. Не забывайте в бурном потоке жизни о самых первых и самых верных друзьях, о своем племени единомышленников.

Космический совет: восстановите отношения со своими старыми друзьями.

♊ Рыбы

Обида, которую поощряют, хранят в памяти, переживают вновь и вновь, может вырасти в черную дыру. Бойтесь старых обид, гоните их прочь, живите дальше — настоящим и будущим, а не прошлым. Пока не справитесь с камнем на сердце, никакое счастье не придет и не заполнит его.

Космический совет: освободите в сердце место для радости.

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