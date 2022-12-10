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Кто-то неожиданно узнает о скором пополнении в семье, а кто-то умышленно выберет одиночество.

Кому-то первый месяц нового 2023 года принесет полезные знакомства, интересные путешествия и настоящую любовь. Однако представителям некоторых восточных знаков следует проявить осторожность, чтобы не остаться у разбитого корыта. Об этом в беседе с 5-tv.ru предупредила эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Тигры

Рожденным под этим знаком следует углубиться в тему взаимоотношений. Свободным тиграм судьба даст шанс познакомиться с новым интересным человеком. Но не стоит обольщаться: период будет полон иллюзий и воздушных замков. Стоить реалистично оценивать ситуацию, тогда январь сложится прекрасно.

Кролики

Месяц будет знаменательным, он даст возможность выйти на новый уровень в отношениях. Те, кто еще находится в поиске, может встреть своего человека. Почаще выходите в люди, не стесняйтесь знакомиться, общаться и ожидайте выгодных предложений. Но не забывайте про внимательность к мелочам.

Драконы

Драконам в январе предстоит отправиться в путешествие. Это также может быть небольшая командировка или поездка по делам. Стоит проявить активность, заняться спортом, тогда вы сможете добиться от месяца максимальных результатов.

Змеи

Змеям выпадет случай чему-то научиться, получить важную информацию. Возможно, вы найдете наставника — важного человека, к которому можно обратиться за помощью или советом. А может быть, вы и сами станете для кого-то учителем и будете делиться своими знаниями.

Лошади

Январь будет складываться довольно тернисто, если вы не уделите внимание своему здоровью. Аккуратность стоит проявить и в финансовых делах. Сделки и дальнейшие мероприятия, связанные с деньгами, лучше продумывать наперед и запрашивать суммы за свои услуги и товары заранее.

Козы

Первый месяц нового года принесет козам много событий и трансформаций. Период будет очень изменчивым, довольно резким и неожиданным, поэтому стоит приглядеться к своему здоровью и окружению. Перемены могут стать неким толчком для развития и выхода на новый уровень. Порой это бывает стрессово, но по итогу месяца вы поймете, что все пошло вам на пользую.

Обезьяны

В семьях обезьян будет царить любовь и идиллия. Месяц сам по себе получится достаточно благополучным и счастливым, будет наполнен празднованиями, гуляниями, приятными встречами с родными и близкими. Кто-то, наконец, решит завести питомца, а кто-то расширит семейный круг другим способом: заключит брак.

Петухи

Месяц будет связан с важными делами, есть вероятность отправиться в путешествие по работе. Кто-то решится на открытие нового проекта, смену работы, области деятельности. Самое главное, что любое начинание начнет приносить вам реальный доход, ведь январь 2023 года для петухов — именно тот месяц, когда надо заниматься вопросами карьеры и финансов.

Собаки

У собак месяц будет складываться под действием энергии взаимодействия. Она будет способствовать делам, связанным с информацией и обучением. Новые проекты, которые еще находятся на этапе зачатия получат возможность для реализации. Время будет благоприятным для общения с людьми и получения важной и интересной информации. Также энергия может уходить в русло ваших детей: вы сможете позаботиться о них, устроить в лучшую школу, детский сад или секцию.

Свиньи

Свиньям предстоит пережить очень знаковый и глобальный месяц. Январь предвещает рожденным под этим знаком выход на новый уровень. Пришла пора прощаться со старыми тянущимися проектами, какие-то дела подойдут к своему логическому завершению. Возможно, вы даже станете обладателем какого-то документа, подтверждающего прохождение уровня вашей жизни. Но расслабляться не стоит: вас ждут новые обязанности, новые должности, смена локаций и даже переезд за границу. Весь мир будет открыт перед вами.

Крысы

Для тех, кто родился в год крысы, январь может стать месяцем уединения. Появится желание глубоко погрузиться в какой-то проект, захочется приватности и личных границ. Возможно, вам предстоит написать книгу, статью или диссертацию, заняться интеллектуальным или научным трудом. Энергия месяца может сподвигнуть вас на обследование здоровья. Кто-то даже задумается о ретрите.

Быки

Приготовьтесь получать подарки, проводить время в приятной компании, встречаться с людьми, которых вы любите. Эти самые встречи могут принести вам массу возможностей. Не исключены интересные предложения, а также могут решиться вопросы с детьми. Именно в январе 2023 года вы можете узнать о скором пополнении в семье.

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