«Пиковая ситуация»: жена Виктора Бута рассказала о его здоровье

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

О том, нужна ли Буту госпитализация, станет известно, когда придут результаты анализов.

Возвращенный из США Виктор Бут находится в ожидании госпитализации. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала его жена Алла Бут.

По ее словам, Виктор чувствует себя плохо и его мучают постоянные головокружения.

«Вообще, мы планировали сделать госпитализацию раньше, но вот как раз сегодня, на вторник, это уже пиковая ситуация. Но это пока не госпитализация. Сегодня у него весь день полноценное амбулаторное полное обследование», — уточнила Алла.

Уже после проведенных анализов, будет известно, необходима ли госпитализация.

«У него головокружения. Может это стресс, но могут быть и другие причины. Потому что, понятно, сколько раз мы говорили, что своевременная помощь в американской тюрьме ему оказана никогда не была. Может быть, это какие-то осложнения от перенесенного ковида и других заболеваний. Сейчас это все выясняется», — добавила Алла Бут.

Виктор Бут был арестован весной в 2008 году в Таиланде по несправедливому обвинению, которое в РФ сочли провокацией. Российский бизнесмен был экстрадирован в Америку и приговорен к двадцати пяти годам тюрьмы за «заговор против интересов США».

8 декабря 2022 года, после долгих переговоров между дипломатами обеих стран, РФ наконец удалось добиться своего, и Бут был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за попытку контрабанды наркотических веществ в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут стал членом ЛДПР.