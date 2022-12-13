Неуловимые ракеты «Искандера»: лучшее видео из зоны СВО РФ за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Родина может спать спокойно: бравые бойцы не смыкая глаз защищают Отчизну.

Минобороны России предоставило кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации на Украине. Российские военные продолжают бить по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство, отметили в ведомстве.

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На видео можно ознакомиться с и с боевой работой расчета 203-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» Центрального военного округа (ЦВО). Меньше чем за пять минут самоходное орудие выдвигается и разворачивается на огневой позиции. При получении цели от разведывательных беспилотных аппаратов он наносит удар осколочно-фугасными 203-мм снарядами по укрепрайонам и артиллерийским установкам националистов.

Ранее 5-tv.ru показывал, как ВС РФ ударили «Солнцепеком» по позициям украинских националистов.