Российские средства ПВО сбили два самолета и два вертолета ВСУ в ДНР

Минобороны: в ДНР российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8

Фото, видео: Минобороны РФ

За сутки также было уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два вертолета и два самолета украинских националистов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики», — доложил генерал-лейтенант.

Игорь Конашенков также добавил, что за сутки было уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские спецслужбы расстреляли 20 человек в Бериславе за сотрудничество с Россией.