Виктор Бут объяснил, почему Бриттни Грайнер хочет вернуться в Россию

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Американская баскетболистка, получившая в РФ срок за контрабанду наркотиков, отправилась домой, но, очевидно, ненадолго.

Осужденная в России за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер отправилась в США, но обещала вернуться. Спортсменка была выпущена из тюрьмы в обмен на освобождение российского предпринимателя Виктора Бута. Он провел в заключении на территории Штатов почти 15 лет. Перед отъездом на родину Грайнер заявила, что не прощается, чем удивила и соотечественников, и россиян.

Виктор Бут прокомментировал высказывание баскетболистки в интервью KP.RU. Он отметил, что понимает решение своей «коллеги» по обмену. По словам бизнесмена, для него в словах спортсменки нет ничего удивительного — девушка просто обжилась и почувствовала разницу между Штатами и Россией. Вышло не в пользу родины, получается.

«В России у нее был основной источник дохода. Она привыкла к нашей стране, завела здесь знакомства. Есть разница между обыденной жизнью в Америке и в России. Тут все безопасно, все просто и понятно. Там постоянные проблемы на улицах, стрельба», — сказал бизнесмен.

Виктор Бут, российский предприниматель. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Виктор Бут был обменян на Бриттни Грайнер 8 декабря по договоренности между Москвой и Вашингтоном. В США его признали виновным в торговле оружием и поддержке террористов, местные СМИ представили россиянина «продавцом смерти», «самым опасным русским» и обеспечили ему славу оружейного барона. Долгие годы РФ искала пути возвращения своего гражданина. Сейчас Бут в Москве с супругой Аллой. Он планирует поправить здоровье и только потом строить планы.

Обмен «торговца смертью» на попавшуюся с наркотиками спортсменку многие посчитали неравноценным. Пока исполнялся договор, в российской тюрьме недоумевал американский экс-дипломат Марк Фогель, осужденный по той же статье, что и соотечественница. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Белый дом прокомментировал ситуацию.