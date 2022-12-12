Белый дом не смог объяснить, почему Грайнер обменяли раньше экс-дипломата Фогеля

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Несколько дней назад осужденную на девять лет тюрьмы баскетболистку отправили на родину, а России вернули предпринимателя Виктора Бута.

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби не смог объяснить журналистам, почему экс-сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель остался в колонии строгого режима, а баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на предпринимателя Виктора Бута. Дипломат и спортсменка получили сроки за попытку ввезти в РФ наркотики, но первый пробыл в тюремной камере дольше соотечественницы.

«В этом конкретном случае существует ограничение. Это все, что я могу сказать публично», — прокомментировал ситуацию Кирби в интервью Fox News.

Российский бизнесмен Виктор Бут был обменян на Бриттни Грайнер 8 декабря по договоренности между Москвой и Вашингтоном. Он провел в местах лишения свободы почти 15 лет и воплотил в американских СМИ образ оружейного барона и вообще «плохого русского». Штаты выдали России бизнесмена, которого в их прессе прозвали торговцем смертью, а вместо него попросили приговоренную к девяти годам звезду баскетбола, а не госслужащего и дипломата.

Впрочем, темнокожая дама нетрадиционной ориентации — неплохая кандидатура для рекламы демократов, Джо Байден не зря вспомнил о ней, когда решил баллотироваться на второй президентский срок.

Марк Фогель и его жена были задержаны в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. Они прилетели из Нью-Йорка с марихуаной и гашишным маслом. Следователи обыскивали и квартиру супругов. Следователи полагают, спутница дипломата ликвидировала все улики в своем доме до прибытия полиции. Фогель, по данным правоохранителей, планировал продавать запрещенные вещества в РФ. Он признал свою вину и был осужден на 14 лет тюрьмы.

Ранее, писал 5-tv.ru, вернувшийся домой Виктор Бут выразил желание принять участие в спецоперации по защите Донбасса.