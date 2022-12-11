Долгая дорога домой: как Россия возвращала Виктора Бута

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Обмен пленных между РФ и США произошел по схеме «один на один». И вместо бизнесмена американцы запросили очень сомнительную кандидатуру.

Россия добивалась освобождения Бута все те годы, что он был за решеткой. За Грайнер Байден активно вступился несколько месяцев назад, тогда же, когда заговорил о возможном втором президентском сроке. Потому что она идеальна для раскрутки демократами — темнокожая, гомосексуальная, пострадавшая от русских. Их стране нужны такие герои. Нам нужны свои. Репортаж Анны Воропай.

Российский бизнесмен, которого американская фемида назначила главным оружейным бароном планеты. И американская баскетболистка с наркотиками, которую российский суд признал контрабандисткой. Как только бывшие заключенные разошлись на взлетной полосе, по обе стороны океана заявили: обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер был явно неравноценным.

— Мы отдали им оружейного мега-дилера, которого посадили за то, что он планировал убийства американцев, которого прозвали Торговцем смертью, — возмущается американский журналист.

— Профессиональный атлет — тоже гражданка США. Давайте не забывать это, — отвечает пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

В России о Викторе Буте не забывали все эти годы, что он мотался по тюрьмам США. Но вытащить его оттуда удалось только сейчас.

«Мамулечка, привет! Все встретили, сейчас только дозаправятся. Встретили хорошо, не переживай! Все нормально, я тебя очень люблю!» — говорит Бут по телефону с матерью.

Указ о помиловании Джо Байден подписал еще 2 декабря. Оставшуюся до обмена неделю в Белом Доме готовились и размышляли, как объяснить американцам, что это триумф, а не провал. Сначала аудиторию хорошенько прогрели фотографиями в соцсетях. Вот президент устраивает разговор Бритни с ее супругой. А это Энтони Блинкен и Камала Харрис смотрят на них с умилением.

«Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой», — говорил с трибуны Байден.

Даже с точки зрения продвинутой в гендерно-флюидных отношениях американской аудитории едва не получился перебор. Воссоединение двух темнокожих лесбиянок им так и не показали. Виктора Бута встречали публично.

«Среди ночи подняли просто, сказали: собирайся. Предварительной информации не было», — вспоминает Виктор Бут.

Сразу после Виктор с самыми близкими поехал домой. Супруга оберегала его от вопросов журналистов и старалась быстрее увести. На кухне уже ждали мамины котлеты, плов жены. Домашнее тепло и родной уют.

«Большое спасибо всем, кто участвовал, кто помогал, кто непосредственно был заинтересован. Я просто неимоверно рад», — сказал Бут.

Бут отсидел почти 15 лет. Его сажать то начали задолго до судилища. Причем аудиторию сознательно готовили. Сделать имидж для этого плохого русского взялись в голливудском отделе пропаганды. Сначала, за три года до ареста Бута в Таиланде, в США вышел фильм «Оружейный барон» с Николасом Кейджем. Потом усилили нарратив — выпустили бестселлер «Торговец смертью», и после, с чистой совестью раскрутили маховик своего экстерриториального правосудия.

«Американцы хотели убедить свое общество, что, действительно, Бут — это исчадие Ада, и с ним нужно бороться. Потому что иных аргументов у них не было, и они сами создавали образ врага», — считает друг семьи Виктора Бута Евгений Логинов.

Виктора Бута задержали в Таиланде по обвинению в возможном преступлении. Якобы он согласился перевезти оружие для колумбийских повстанцев, которые могли его использовать против граждан США. Железобетонных доказательств вины не было, но присяжным, которые судили Бута они и не понадобились. Все смотрели новости, кино и читали книгу.

«Мою маму, которая меня посещала в МСС потом ее исключили из списков, сказали, это не твоя мама. Я говорю, а как? Ты знаешь, у нас вот в документах записано, что твои родители Аминовы. Откуда это? Из «Оружейного барона», — рассказал Виктор Бут.

Такой же образ мирового зла сочинили и для Константина Ярошенко. Еще одного русского, задержанного на территории третьей страны и брошенному в американские застенки на 12 лет. В апреле этого года его также обменяли. Между своим делом и делом Бута Константин Ярошенко проводить отчетливые параллели. Их вели одни и те же агенты спецслужб и фабриковали по похожему сценарию. Баскетболистка, например, попалась с поличным.

«Грайнер нарушила законы, она привезла в РФ наркотики, она сюда прилетела, ни я, ни Виктор в Америке не были. Меня обменяли на этого парня, он сам сюда прилетел, сам стал драться с полицейскими», — говорит летчик Константин Ярошенко.

Настоящую популярность за пределами баскетбола двукратная олимпийская чемпионка получила только после того как опозорилась на российской таможне. На родине Бриттни Грайнер создали образ невинной жертвы, страдающей от произвола Кремля.

На самом деле домой Бриттни Грайнер торопилась не всегда. Как и многие баскетболистки США она была не прочь подработать в другой стране. В отличии мужской баскетбольной лиги в женской платят меньше. Поэтому в межсезонье Бритни играла в России. А вот гимн США она бойкотировала в знак протеста против расизма. Теперь Грайнер припомнили все. Оправдываться за возвращение непатриотично настроенной гражданки пришлось даже госсекретарю США.

«Это был не выбор, какого американца привезти домой. Выбор был один или ни одного», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Еще несколько лет назад подобный вариант для обмена вызывал бы только недоумение. Чтобы ее кандидатура по сравнению с Бутом не показалась ничтожной, ей сделали имидж. Ведь для этого у нее были все составляющие успеха для стремительно теряющего поддержку Байдена.

«Бритни играет в команде президента Байдена: она и лесбиянка, и негритянка, и наркоманка. А это тип людей, который поддерживает администрация Белого Дома», — считает дипломат США Майкл Спрингман.

Республиканцы не скрывают — вместо любительницы травки, которую превозносят демократы, они хотели бы видеть на свободе шпиона Пола Уиллана. В России его осудили на 16 лет.

«В США считают что Грайнер важнее, чем белый экс-морпех Уиллан, которого поймали и посадили под стражу раньше нее. Это печально и это — предательство по отношению к тому, кого на самом деле следовало обменять», — заявил американский политолог Скотт Беннет.

Американские журналисты смогли дозвониться до Уиллана даже в российской тюрьме. Работой администрации Байдена он сильно разочарован.

«Я не понимаю, почему я до сих пор сижу здесь. Я уже упаковал сумки. И готов ехать домой. Нужно только чтобы самолет прилетел и забрал меня», — сказал Уиллан.

Белоснежный лайнер забрал Бритни. В Техасе у трапа самолета ее не встречали ни фанаты, ни Байден с цветами. Даже сотрудницы мордовской колонии — и те вышли проводить Грайнер. Не разобрав вопрос на русском, она пообещала им вернуться.

«Придешь сюда? Да? Ну молодец, приезжай!»