Возвращенный в Россию Виктор Бут выразил желание принять участие в спецоперации

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА

Российского предпринимателя вызволили из американской тюрьмы после 14 лет заключения несколько дней назад.

Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут принял бы участие в спецоперации по защите Донбасса. О своем желании он рассказал в беседе телеканалу RT.

«Я задавался вопросом, почему не начали раньше, но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел», — отметил он.

Кроме того, он рассказал, при вынесении ему приговора судья назвала его «нормальным бизнесменом», который не совершил ничего противозаконного. Вместе с тем за 14 лет нахождения в тюрьме не замечал русофобии.

К слову, Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу американских властей. Гражданина России обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую власти США считают террористической организацией. Через два года Бут был экстрадирован в США, в апреле 2012 года его приговорили к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 15 миллионов долларов.

Он был возвращен в Россию 8 декабря после 14 лет заключения в тюрьме в США. Этому предшествовала договоренность между Москвой и Вашингтоном об обмене россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. При этом в МИД РФ отметили, переговоры были долгими, поскольку Вашингтон не хотел включать Бута в схему обмена. И вот, благодаря всем усилиям, предприниматель вернулся домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-президент США Дональд Трамп оценил обмен Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер.