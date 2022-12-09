На свободе: хроника возвращения Виктора Бута в Россию после 14 лет тюрьмы в США

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Самолет с предпринимателем на борту приземлился во «Внуково-2». Маму и жену он встретил со слезами на глазах.

Этой ночью в Москву прилетел Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы, где он просидел 14 лет. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов с драматичными подробностями возвращения.

Журналисты терялись в догадках, в какой из аэропортов прилетит спецборт, который доставит Бута на родину. Ровно в полночь самолет приземлился во «Внуково-2». Где помимо чиновников его встречала семья.

Из самолета Виктор Бут выходит с букетом цветов. Первой обнимает мать, после — впервые за последние 14 лет — жену. Не может сдержать слез. Супруга Алла последний раз видела мужа три года назад, но через стекло. Это было короткое свидание в американской тюрьме — без объятий и даже возможности просто подержаться за руки.

До последнего момента родные Виктора не знали об обмене. Все проходило в условиях строжайшей секретности. В неведении был и сам Бут.

«Посреди ночи просто подняли, сказали:"Собирайся». Никакой особой предварительной информации не было», — сообщил Виктор.

В эксклюзивном интервью «Известиям» признается: все эти годы не терял надежду. Помогала поддержка родных и соотечественников.

«Вы знали, что этот день настанет?» - спросил корреспондент.

«Я верил и не сомневался, что он настанет. Большое спасибо всем, кто участвовал, кто помогал, кто непосредственно был заинтересован. Я просто неимоверно рад. Я получал столько много писем. К сожалению, на многие не мог ответить, не менее спасибо всем, кто поддерживал меня в этот трудный час», — ответил Виктор Бут.

Чтобы попасть домой, потребовались почти сутки. Но попытки вернуть Бута не прекращались многие годы. Его освободили, сухо уведомив, чтобы собирал свои вещи и на выход. Дальше семь часов до Манчестера и еще столько же до Абу-Даби, где жизни Бута и Грайнер пересекутся лишь на мгновение — во время процедуры обмена.

Американской скандально известной баскетболистке, которая ездит по миру с наркотиками, лишь на борту самолета рассказали: она больше не российская заключенная.

— Вы знаете, куда вы летите?

Нет.

— Вы летите домой.

В США? Окей-окей.

Байден звонит на борт прямо из Овального кабинета. А потом выходит к журналистам вместе с женой американской спортсменки.

«Наконец, она свободна и спокойна — едет домой. Она потеряла несколько месяцев своей жизни, испытала ненужную психологическую травму. Теперь она имеет полное право на частную жизнь в кругу близких», — заявил президент США.

Виктор Бут этого права оказался лишен в 2008-м. Ему вменяли незаконную торговлю оружием. В США так и вовсе прозвали самым опасным оружейным бароном в мире. Образу плохого русского поспособствовал сам Николас Кейдж.

Позже одна из присяжных признала, что посмотрела кино с ним перед тем, как вынести россиянину вердикт. Защита Бута настаивала: фантазия авторов фильма и прочие домыслы, а не объективные факты сыграли ключевую роль в приговоре суда.

«В деле Бута очень много сомнительных моментов, которые, по сути, сводятся к тому, что человека осудили по преступлению, которого не было», — прокомментировал адвокат Алексей Тарасов.

За Бутом Вашингтон охотился с середины 1990-х. В 2002-м он попал в санкционный список. Агенты под прикрытием приглашают его в Таиланд, якобы обсудить выгодную сделку — продажу ракет колумбийским радикалам.

Правда, много лет спустя признались — прямого согласия Бут тогда не давал. Но Вашингтону хватило этого, чтобы требовать экстрадиции россиянина в США.

Пилот Константин Ярошенко со схемами американских спецслужб знаком не понаслышке. На родину он вернулся только этой весной после девяти лет в американской колонии.

«Те же самые лица, которые фабриковали дело в отношении Виктора Бута, фабриковали дело в отношении меня. Идут гонения и, считайте, репрессии русских, россиян и русскоязычных», — заявил летчик.

А вот Бриттни Грайнер взяли с поличным. В начале этого года на таможенном контроле в «Шереметьево» служебная собака обнаружила в вещах спортсменки гашишное масло. В августе ее приговорили к девяти годам колонии.

Власти США начали настаивать на обмене. Джо Байден дал публичное обещание вернуть спортсменку на родину. Вот только теперь это вовсе не стало его политическим успехом. Наоборот. Экс-советник президента по нацбезопасности назвал обмен серьезной ошибкой Америки и победой Москвы над Вашингтоном.

«Признание Болтона мы поддерживаем! Это капитуляция Америки. Потому что мы продавили свои требования и говорили с позиции силы. Это великолепно», — прокомментировала Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

Даже оказавшись около своего дома в Подмосковье, Виктор Бут не может поверить, что все кончилось. И он на наконец оказался в кругу самых близких, а на ужин будет не тюремный паек. К возвращению супруга пообещала приготовить ему любимые котлеты и плов.