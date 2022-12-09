Власти США не отдали личные вещи Виктора Бута

В посольстве России в США сообщили, что Буту при освобождении не отдали его личные вещи

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

То же самое произошло и при освобождении из американской тюрьмы россиянина Константина Ярошенко. Тогда получения вещей россиянина добивались три месяца.

Власти США не отдали гражданину России Виктору Буту его личные вещи.

«При освобождении Виктора Бута ему не были отданы его личные вещи. Посольство будет добиваться их возвращения», — рассказала ТАСС заведующая консульским отделом российского посольства в США Надежда Шумова.

Дипломат добавила, что-то же самое произошло и при освобождении из американской тюрьмы россиянина Константина Ярошенко, которого в апреле 2022 года обменяли на гражданина США Тревора Рида.

Па данным руководителя консульского отдела посольства РФ в Вашингтоне, получения вещей Ярошенко ждали более трех месяцев.

«К слову, подобная ситуация была и с Константином Ярошенко. Возврата вещей мы ожидали более трех месяцев», — заявила Надежда Шумова.

8 декабря представители российского внешнеполитического ведомства сообщили, что россиянин Виктор Бут возвращен в Россию в результате договоренности с США об обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу американских властей.

Гражданина России обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую власти США считают террористической организацией. Через два года Бута экстрадировали в США, в апреле 2012 года его приговорили к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере $15 млн.

Баскетболистку Грайнер арестовали за попытку нелегально ввезти на территорию России наркотики через московский аэропорт Шереметьево. Суд приговорил ее к девяти годам колонии.

Ранее 5-tv.ru писал о первом комментарии Виктора Бута после возвращения в Россию.