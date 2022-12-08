Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное

Виктора Бута вернули в Россию после 14 лет тюрьмы в США

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

После 14 лет тюрьмы в США Бут вернулся в Москву.

Адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов сообщил, что вернуть клиента на Родину удалось путем его обмена на осужденную в России баскетболистку из США Бриттни Грайнер. Как проходил процесс обмена — читайте в материале 5-tv.ru

Обмен заключенными между США и Россией — как это было

Россия обменяла Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер; Фото: Zuma\TASS / ТАСС

По заявлению российского МИД, обмен успешно произошел в аэропорту Абу-Даби 8 декабря 2022. Диалог об обмене заключенными страны вели в течении последних месяцев, но Вашингтон долгое время «категорически отказывался» включать его в схему обмена.

Супруга осужденного, Алла Бут, обвинила власти США в том, что они не предпринимают никаких мер, пока узники не доходят до критической стадии, тогда как в России соблюдают все права заключенных, в том числе и иностранцев.

Сам Виктор Бут признался, что в тюрьме ему восемь месяцев не оказывали медпомощь, из-за боли невозможно было спать.

В американской тюрьме Виктор Бут провел около 14 лет, это половина от назначенного срока — бизнесмен был обвинен в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Задержан мужчина был в Тайланде, там же его и передали США. С просьбой вернуть бизнесмена на Родину обратилась в этом году его мать.

Реакция на обмен пленными

Виктор Бут прибывает в Москву после 14 лет тюрьмы в США; Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Омбудсмен Москалькова сравнила удавшийся обмен с новогодним подарком.

«Теперь каждого, кому была небезразлична судьба Бута, переполняет чувство радости после его освобождения из заключения», — отметила она.

В США рады возвращению Бриттни Грайнер. Президент США Джо Байден поблагодарил ОАЭ за содействие в освобождении заключенной. Он также пообещал добиваться возвращения еще одного американского заключенного Пола Уилана. Изначально американская сторона планировала обменять его на Бута, но этого не произошло.

«Мы не являемся стороной по вопросу обмена. Конечно, мы разочарованы что Пола Уилана не обменяли. Изначально шли разговоры, что его будут менять на Бута, но этого не произошло. Мы мечтаем об этом! Суд обращался в министерство по вопросу обмена, но никакого ответа не было», — рассказала «Известиям» адвокат Уилана Ольга Карлова.

Кто такой Виктор Бут

Российский бизнесмен Виктор Бут; Фото: ТАСС / ТАСС

Российский бизнесмен Виктор Бут родился 13 января 1967 года в Душанбе. После развала СССР он занялся организацией авиаперевозок.

Его задержали в Таиланде в 2008 году по подозрению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержке терроризма. Бута отправили в США. Первые 15 месяцев его содержали в изоляторе без окон и с круглосуточным искусственным освещением, а затем перевели в спецблок для осужденных в терроризме, в котором он провел следующие семь лет.

В западной прессе Бута прозвали «оружейным бароном», приписывая ему связи с «Талибан»** и Аль-Каидой*, и инкриминировали вооружение повстанческих отрядов в Анголе, Сьерра-Леоне, Конго, Того, Либерии и на Филиппинах. Сам Бут все обвинения отрицал и утверждал, что таким образом США пытается отвести от себя подозрения, свалив все на него.

В 2022 году мать Виктора Бута обратилась к президентам США и России с просьбой организовать возвращение сына на Родину.

Кто такая Бриттни Грайнер

Американка Бриттни Грайнер стала в России фигуранткой уголовного дела из-за провоза запрещенных веществ через таможню Шереметьево. У баскетболистки обнаружили вейпы, содержащие наркотик.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере». Грайнер признала свою вину, но утверждала, что преступление совершила неумышленно.

Ранее 5-tv.ru писал, что предприниматель Виктор Бут прилетел в Москву.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация

** — Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность