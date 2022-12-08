В МИД РФ подтвердили обмен россиянина Бута на американку Грайнер

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Ранее об обмене сообщили американские СМИ.

В МИД РФ подтвердили обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. Ранее об обмене сообщили американские СМИ. В частности, CNN.

«8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации соответственно», — подчеркивалось в сообщении ведомства.

В настоящий момент Бут находится в самолете, который держит курс на Москву.

От Рудольфа Абеля до Виктора Бута: случаи обмена заключенными между Россией и США

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью Виктора Бута из тюрьмы, где он признавался, что не теряет надежду на возвращение домой.