Адвокат заявила, что Григория Лепса могли специально провоцировать на драку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Поездка в Петербург завершилась для народного артиста РФ двумя крупными скандалами. Эксперты не исключают, что они могли быть устроены специально.

По факту драки в Петербурге с участием Григория Лепса возбуждено уголовное дело. После концерта певец зашел отдохнуть в бар и ввязался в конфликт с одним из посетителей.

На видео потерпевшего бьют и артист, и его охранник. В тот день Лепс вообще был на взводе — во время концерта швырнул на пол микрофон. Однако не исключено, что певца спровоцировали. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов разбирался.

В этот бар после концерта заехал Григорий Лепс. Чем закончился вечер, сейчас обсуждает многомиллионная армия поклонников артиста. У каждой стороны конфликта — своя версия произошедшего.

Версия потерпевшей стороны

В пабе на юге Петербурга скандал никак не комментируют.

— Можно получить комментарий по поводу конфликта с участием Лепса?

— Не получится.

— А с администратором получится поговорить?

— Я вас слушаю, не получится.

— А почему?

— Распоряжение руководства.

Молчит и сам потерпевший. Хотя казалось бы, что ему скрывать?!

«Все через адвоката», —заявил мужчина.

По словам защитника 39-летнего петербуржца, конфликт начался, когда народный артист, увидев, как пострадавший играет в нарды, захотел присоединиться к игре, но с повышенными ставками.

«Лепс подошел к представляемому мною лицу и утвердительно ему сказал: „Я бы хотел поиграть в нарды. Я ставлю десять тысяч долларов“. При этом махая толстой пачкой купюр с резинкой. Это вызвало у Дмитрия нормальную реакцию обычного человека: „Знаете, я такими деньгами не располагаю, я бы хотел играть с теми с кем, я играю“ ф», — уверяет адвокат потерпевшего Евгений Хейфиц.

После этого, по словам адвоката, певец ударил мужчину, и разборка перенеслась уже на улицу. На этих кадрах один из охранников музыканта бьет потерпевшего в лицо, а потом уже и сам Лепс пинает его.

Лепса могли специально спровоцировать

Но это версия потерпевшей стороны. А по данным наших источников, певец спокойно сидел в баре, пока от него в хамской форме не потребовали сначала сфотографироваться, а потом и спеть.

«Он первый ни с кем не говорил, начали говорить с ним. Причем, если честно, в какой-то пренебрежительной форме — на „ты“. Пока никто не приставал, он спокойно себя вел. А потом, когда его начали узнавать, начались какие-то выкрикивания», — рассказал свидетель произошедшего.

«В отношении людей известных довольно часто бывают случаи провоцирующего поведения — вплоть до инсценировки. Как причинения вреда здоровью любой тяжести, так и ДТП. Это нужно для того, чтобы иметь возможность получить компенсацию. Разные бывают мотивы», — прокомментировала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

А пиар-агенты еще обращают внимание на то, что охранники звезд всегда следят за тем, чтобы никто не вел съемку артистов. И уж тем более, когда VIP-персона в таком состоянии. Кстати, судя по нашим данным, Лепс заплатил почти 13 тысяч за 14 порций виски, одно пиво и яблоко.

«В таких драках с артистами первыми бьют оператора или его отгоняют. Потому что стараются, чтобы видео никуда не попало. Если человеку не нравится эта обстановка, то зачем его снимают в этой обстановке?» — отметил основатель школы черного пиара в России Антон Вуйма.

Не самый лучший день

Эксперты не исключают, что драка в баре была продолжением пиар-акции, начавшейся в тот же день на пару часов раньше — на концерте в Ледовом дворце. В субботу у Лепса, кажется, и точно — «самый лучший день заходил вчера». Музыкант на сольном выступлении бросил микрофон и ушел со сцены. Известный крутым нравом певец извинился перед публикой.

«Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел… Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон», — написал артист в Telegram.

В многочисленных интервью певец рассказывал: человек он импульсивный.

«Ничего особенного не произошло. Я всегда бросаю микрофоны, я разбил 56 микрофонов в своей жизни. Слишком эмоциональный, наверно, человек», — признавался однажды Григорий Лепс.

Полиция возбудила уголовное дело об «Умышленном причинении легкого вреда здоровью» и группой лиц. Дело по такой статье может окончиться и примирением сторон.