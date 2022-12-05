Отчитались перед обществом? Адвокат Жорин объяснил выбор «скандальной» уголовной статьи для Лепса

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Эксперт утверждает, что существует практика возбуждения уголовных дел, которую применяют в большинстве резонансных потасовок с участием знаменитостей.

Народный артист России Григорий Лепс стал участником громкого скандала. Сообщается, что якобы выпивший певец, предположительно, устроил рукопашную схватку и, возможно, сломал нос мужчине в петербургском баре. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал 5-tv.ru, какое дело возбудили по факту драки артиста, и почему правоохранительные органы используют квалифицирующий признак «из хулиганских побуждений» для большинства резонансных дел с участием знаменитостей.

«По моей информации, дело возбуждено не в отношении артиста, а по факту произошедшего. Не в отношении кого-то конкретного — охранника или Лепса, а по факту причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», — сообщил эксперт.

Адвокат объяснил, что это формулировка второй части 115 статьи Уголовного кодекса. По словам Сергея Жорина, именно в таком виде возбуждаются дела о причинении вреда здоровью, которые приобретают общественный резонанс. Звездный юрист отмечает, что при стандартной процедуре возбуждения уголовного дела о причинении вреда здоровью необходимо сначала определить степень тяжести вреда здоровью (легкий, средний, тяжкий) а судмедэкспертиза длится минимум две-три недели.

«А когда дела резонансные и правоохранители хотят отчитаться перед обществом молниеносно, мол, они отреагировали, и уголовное дело возбудили, они возбуждают именно по 2 части 115 статьи УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). По 1 части 115 статьи УК РФ полиция не может возбудить дело, поскольку оно возбуждается в порядке частного обвинения — судом. Поэтому возбуждают всегда по второй части — „из хулиганских побуждений“. Хотя в большинстве случаев очевидно, что конфликт произошел по причинам личной неприязни! А это исключает хулиганские побуждения. При этом по 115 статье УК РФ (Легкий вред) возбуждают, не дожидаясь результатов судмедэкспертизы. Они думают, что если будет установлен средний или тяжкий вред — всегда можно переквалифицировать», — добавил Сергей Жорин.

Звездный адвокат подчеркнул, что такова специфика громких дел, в которых фигурируют звезды. Следствие выработало путь, позволяющий быстро успокоить общественность или начальство, а уже после, в спокойном режиме, без лишнего внимания разбираться, кто виноват, уточнять детали случившегося и назначать экспертизы.

Когда конфликт не имеет общественного резонанса — уголовное дело не возбуждают раньше, чем эксперты вынесут свой вердикт.

Ранее 5-tv.ru писал, что употреблял перед дракой Григорий Лепс.