🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Телец намекает, что вы находитесь на пути воплощения своей мечты.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 декабря, растущая Луна в знаке Телец. Вы готовы начать сезон отпусков на две недели раньше, чем нужно. Так что надевайте свои самые блестящие туфли и отправляйтесь в ближайший клуб. Все, что вам нужно, это быть немного терпимее. Признайте как свои неудачи, так и свои достижения. Превратив знание в мудрость, вы сможете изменить свою судьбу.

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♈ Овен

Сегодня вы наделены способностью ладить со всеми, находить творческие решения и совместно творить магию! То, что сработало или не сработало в прошлом, не имеет большого значения, Овны. Единственное, что имеет значение — это ваша способность изменить ситуацию прямо сейчас. Вселенная подсказывает: если это поможет вам двигаться вперед, начинайте действовать прямо сейчас!

Космический совет: начинайте действовать прямо сейчас!

♉ Телец

Какие события помогли вам в жизни? Люди, места и отношения, которые сейчас начинают казаться обременительными? Пришло время вырвать сорняки из сада. Не бойтесь поддаться настроению перемен, Тельцы. Не бойтесь всех возможностей, которые помогут вам двигаться и расти. У Вселенной большие планы на ваш счет и скоро они будут раскрыты.

Космический совет: поддайтесь настроению перемен.

♊ Близнецы

Вселенная любит последовательность, Близнецы. Она хочет, чтобы вы продолжали двигаться по выбранному пути. Это точно приведет вас к успеху. С другой стороны, дела на любовном фронте могут показаться немного удручающими. Вам может показаться, что ваш партнер стесняет вас вместо того, чтобы предоставить вам необходимое пространство, имеющее первостепенное значение для воздушного знака. Звезды советуют: решитесь на неприятный разговор, которого вы избегали.

Космический совет: решитесь на неприятный разговор!

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♋ Рак

Мы всегда знаем, рядом с кем мы будем процветать, а кто нас погубит. Если вам требуется сказать кому-то или чему-то «нет», пусть будет так. Когда речь заходит о сердечных делах, вам нужно снять розовые очки. Раки, видение ситуации такой, какая она есть, может разбить вам сердце. Но это же позволит вам принять реальность, начать принимать правильные решения и радоваться жизни.

Космический совет: примите реальность такой, какая она есть!

♌ Лев

Плохая новость: вы не можете ладить со всеми. Хорошая новость: вам необязательно это делать. Все, что вам нужно, это быть немного терпимее к чужим взглядам. Даже если некоторые из них могут показаться совершенно старомодными. А еще найти способ гармонично сосуществовать с этим миром. Кроме этого, Львы, не забывайте находить баланс между работой и развлечениями. Вы же не хотите настолько запутаться в паутине обязанностей, что забудете самого важного человека в своей жизни?

Космический совет: найдите баланс между работой и развлечениями.

♍ Дева

Ваше время и энергия драгоценны и ими не нужно делиться со всеми. Сделайте передышку. Учитесь говорить «нет» твердо и уверенно. Будьте внимательны к тому, с кем вы делите свое пространство. Девы, вы можете обнаружить, что существует такая вещь, как слишком большая близость. Уважайте свою потребность в личном пространстве, и говорите об этом другим в уважительной манере.

Космический совет: уважайте свою потребность в личном пространстве.

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♎ Весы

Вы знаете, какой вопрос стоит задать себе, Весы: «Что я получаю от этого сотрудничества?». Сделайте шаг назад и поразмыслите над этим, прежде чем сказать «да» чему-либо. Сегодня Вселенная просит вас поставить себя в центр мира. Помните, у вас есть право торговаться за то, чего вы действительно хотите. Знайте себе цену и умножьте ее на три!

Космический совет: ни на что не променяйте свою свободу.

♏ Скорпион

Плохая новость такова: список дел бесконечен. Хорошая новость в том, что вам необязательно делать все самостоятельно. Скорпионы, возьмите лист бумаги и разделите его на две части. Озаглавьте первую колонку «Что мне нужно сделать». А вторую — «Вещи, которые я делегирую Вселенной». А затем продолжайте свой день с самой широкой улыбкой, на какую только способны, зная, что ваши помощники в таинственных сферах работают сверхурочно. Поверьте, вы увидите результаты раньше, чем ожидаете!

Космический совет: поручите часть своих дел Вселенной.

♐ Стрелец

Будьте в предвкушении того, что еще впереди — ваша лучшая жизнь. Подумайте о всех местах, которые вы собираетесь посетить. О людях, с которыми вы собираетесь встретиться. О беседах, которые у вас будут. О горах, на которые вы собираетесь подняться. О проблемах, которые вы собираетесь преодолеть. И о скрытых сильных сторонах, которые вы собираетесь раскрыть. Стрельцы, сегодня Вселенная напоминает вам, что вы являетесь сотворцом своей реальности и находитесь в процессе совместного создания магии!

Космический совет: подумайте о лучшем будущем, которое вас ждет!

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♑ Козерог

Требуется настоящее мужество, чтобы проложить свой собственный путь. Чтобы доверять направлению, на которое указывает ваш внутренний компас. Мужество — это то, чем вы наделены в избытке, Козероги. Сегодня найдите минутку, чтобы признаться себе в этом. Признавайте как свои неудачи, так и свои достижения. Превратив знания в мудрость, вы сможете изменить свою судьбу. Когда дело доходит до сердечных дел, Вселенная просит вас проявлять осторожность. Если вы думаете о том, чтобы дать кому-то еще один шанс, убедитесь, что на этот раз вы ставите свои собственные потребности во главу угла.

Космический совет: превратите свои знания в мудрость.



♒ Водолей

У вас много, очень много сверхспособностей, Водолеи. Но ваша способность превращать идеи в свершения — это то, на чем Вселенная хочет сосредоточиться сегодня. Звезды считают, что вы готовы стать самой волшебной и лучшей версией себя. Вы готовы превратить свои раны в мудрость, а боль — в силу. Это поможет вам осознать, что вы бесконечны. Что у вас есть вся помощь и поддержка, которые вам когда-либо понадобятся.

Космический совет: превратите свою боль в силу.

♊ Рыбы

Вы готовы начать сезон отпусков на две недели раньше положенного срока. Итак, наденьте свои самые блестящие туфли и отправляйтесь в ближайший клуб. А еще лучше — прогуляйтесь босиком под звездами! Рыбы, вы готовы завести новых друзей и укрепить свои связи с теми, у кого уже есть VIP-места в вашем ближайшем окружении.

Космический совет: наденьте лучшее и отправляйтесь веселиться!

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